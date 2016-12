Vacanza al Cervino: sport, divertimento e relax

In Valle d'Aosta , ai piedi del Cervino - precisamente a Valtournenche e a Breuil-Cervinia - la vacanza non finisce mai di stupire. Qui infatti sia che la vostra passione sia lo sci, sia che amiate andare in mountain bike o che desideriate darvi al golf, il tempo libero ai piedi del “Più Nobile Scoglio d’Europa” è un susseguirsi di forti emozioni ma anche di pace e relax.

Tra sci estivo e gite da sogno

Che scegliate di vivere qualche giorno tra i boschi e i prati lussureggianti di Valtournenche oppure a Breuil-Cervinia, dove lo sport si concilia con la mondanità, in entrambi i casi avrete la possibilità di scegliere tra una filiera di impianti che consentono, in inverno, uno ski total e, in estate, la possibilità di scegliere tra il verde dei prati e il bianco dei ghiacciai. A Breuil-Cervinia gli impianti aprono dal 30 giugno al 9 settembre mentre a Valtournenche gli impianti sono aperti dal 14 luglio al 2 settembre. Avete deciso di passare una vacanza tutta sci? Bene, siete nei posti giusti. Qui, infatti, sorge il Plateau Rosà, il più grande domaine skiable estivo di sci in Europa. 25 chilometri circa di tracciati mai ripetitivi tra loro e in grado di soddisfare tutte le esigenze tecniche, dal principiante all’atleta. E proprio l'estate è il tempo giusto per imparare l’abc delle curve, complice le temperature “alte” di stagione, e il tempo orientato quasi sempre al bello. L'area ski di Plateau Rosà, le cui quote su cui si sviluppa vanno dai 3.500 mt. sino ai 3.883 mt. del Piccolo Cervino e ai 3899 mt. della Gobba di Rollin, è garanzia, in inverno, di neve compatta (non a caso, il ghiacciaio viene scelto dai team di Coppa del Mondo per i propri allenamenti) e di divertimento adrenalinico, grazie alla presenza del "Gravity Park", per chi ama lo snowboard.

Ma il Plateau Rosà non è solo sci, è anche uno dei più importanti punti di riferimento da cui partono gite in alta quota - in compagnia delle Guide del Cervino - alla scoperta della “Grotta di ghiaccio”, posta vicino all'arrivo della funivia del Piccolo Cervino. La grotta è aperta tutti i giorni, secondo gli orari della funivia Trockener Steg-Piccolo Cervino. L'ingresso è a pagamento. Un appunto: nella grotta vi aspettano meravigliose sculture di ghiaccio. Inoltre, non dimenticatevi che, sulla stessa via che conduce al ghiacciaio, è possibile effettuare la gita a Breithorn, il 4.000 per eccellenza, per il battesimo delle alte quote.

Infine, sempre da Plateau Rosà, parte anche il famoso percorso del “Tour du Cervin”, che per 8 giorni conduce alla scoperta del Cervino. Un vero paradiso per chi ama il trekking. Un consiglio: se scegliete di concedervi una delle tante gite, non tralasciate di visitare il museo “Una Montagna di lavoro” che conserva le foto e gli attrezzi d’epoca dedicati alla costruzione dei primi impianti nel secolo scorso nella conca del Breuil. Il museo si trova a due passi dall’uscita dell’arrivo della super funivia Cime Bianche Laghi Plateau Rosà. Ingresso gratuito; aperto tutti i giorni dalle 10 alle 16.

Tutti in mountain bike