A Siena è di scena il Palio

Durante la competizione, detta "la Carriera" si sfidano, in una giostra equestre di origine medioevale, le diverse contrade della città. Il programma della giornata inizia alle 8 del mattino, quando nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, viene celebrata. Subito dopo la celebrazione viene corsa l'ultima prova detta, per lo scarso impegno dei fantini che preservano le loro energie per la corsa serale. Successivamente, alle 10.30 in Palazzo Comunale e alla presenza del Sindaco, si procede allaNel primo pomeriggio, intorno alle 15, presso gli oratori delle Contrade vengono benedetti i cavalli in gara mentre i figuranti del comune attraversano il centro storico per eseguire la sbandierata e poi raggiungere Piazza del Campo. Intorno alle 17, il Corteo Storico entra nella Piazza e si dà il via, con uno scoppio di mortaretto, alla gara. Una corsa che dura una manciata di minuti, ma che cattura e coinvolge per una vita. Almeno se si è "battezzati" in contrada. Perché il Palio non è una questione turistica, di folclore o campanile: per un contradaiolo il Palio è tutto, inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre. Anche per questo il turista nei giorni di avvicinamento, prima, durante e dopo la gara in piazza del Campo deve osservare alcune piccole ma importanti regole "non scritte" che aiutano a vivere e a respirare al meglio la magica atmosfera di

Cosa fare e non fare durante il Palio

Cosa non fare: 1) non fotografare i cavalli con il flash; 2) non disturbare (voce alta, telefonino, risate) durante le cerimonie ufficiali delle contrade; 3) non toccare i cavalli; 4) non indossare cappelli, magliette e fazzoletti di una contrada ed entrare spavaldi nella contrada nemica; 5) se si assiste dal vivo al Palio, non sporgersi mai dalla balaustra per fare fotografie e riprese.

Cosa fare: 1) se si decide di vedere il Palio dalla piazza (e si riesce a entrare), portarsi sempre un cappello; 2) lasciare in albergo oggetti ingombranti; 3) mettere nello zaino acqua e cibo; 4) evitare di portare bambini piccoli; 5) in generale: seguire sempre i flussi di movimento della folla e non andare "controcorrente".

Bellezze artistiche e storiche da non perdere

Tra tutti i notevoli monumenti presenti in città, sicuramente da non perdere sono: il Palazzo Pubblico Museo Civico, il Complesso Museale di Santa Maria della Scala e il Duomo con la sua piazza. Il Palazzo Pubblico, uno dei più importanti esempi di architettura gotica civile nel mondo, è un vero e proprio scrigno di capolavori d’arte. Una volta giunti al Palazzo non dimenticatevi di visitare alcune delle sue bellissime sale tra cui quella del Mappamondo e la Sala della Pace con le immagini del Buono e Cattivo governo affrescate da Ambrogio Lorenzetti. Mentre il Complesso Museale di Santa Maria della Scala, sorto lungo la Via Francigena per dare assistenza ai pellegrini che andavano a Roma, oggi è un museo che ospita esposizioni permanenti, mostre e conferenze.