A Saint-Barthelemy per osservare le stelle

L' Osservatorio astronomico della Regione Autonoma Valle d'Aosta è stato aperto nel 2003 ed è una struttura unica nel suo genere per le caratteristiche e la varietà della strumentazione disponibile. Dotata di modernissime attrezzature , consente di realizzare ricerche scientifiche di alto livello, attività didattiche per insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, e la divulgazione astronomica di qualita'. Dispone di due terrazze di osservazione , una stazione meteorologica , ed è completato da un laboratorio eliofisico , Gli astrofili, principianti e esperti, ma anche i semplici curiosi, famiglie e giovani possono partecipare a numerosi eventi organizzati dalla Fondazione Clement Fillietroz che gestisce l'Osservatorio e il Planetario, tra viaggi virtuali nel cosmo al Planetario di Lignan e le visite guidate diurne e notturne all'Osservatorio astronomico.

, la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS (che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta) e il Planetario di Lignan organizzano serate speciali dedicate alle stelle cadenti. L'evento,, è una bella occasione per scoprire tutti i segreti del cielo d'estate. In Osservatorio Astronomico, con la guida dei ricercatori impegnati nei progetti scientifici e di collaboratori qualificati, c'è la possibilità di osservare, sia a occhio nudo che con il telescopio, il cielo di Saint-Barthélemy. Mentre al Planetario, cullati da un dolce sottofondo musicale, è prevista la visione di uno dei cieli digitali più belli d’Italia per scoprire la reale natura delle Perseidi, lo sciame di stelle cadenti che la tradizione chiama con il nome di “lacrime di San Lorenzo”. Per partecipare alle serate bisogna prenotarsi contattando laal sito

foto Dal Web

Il Planetario, uno dei pochi digitali in Italia e in Europa, è stato inaugurato nell'estate del 2009. Al suo interno i visitatori possono compiere un viaggio virtuale nel cosmo, concepito per il pubblico di ogni età, restando comodamente seduti nelle 67 poltrone della struttura. La cupola esterna misura 12 metri di diametro, mentre quella interna, dedicata alla proiezione del cielo simulato e di filmati divulgativi, ha un diametro di 10 metri. Il Planetario propone periodicamente un viaggio virtuale nel cosmo alla scoperta degli astri visibili in cielo alle nostre latitudini, tra costellazioni, pianeti del Sistema Solare, la struttura della Via Lattea e altro ancora, con particolare attenzione alla ricerca scientifica svolta all'Osservatorio astronomico. L'operatore spiega i fenomeni proiettati sulla cupola, mentre controlla in diretta la ricostruzione del cielo al computer, basata sui dati delle posizioni delle stelle raccolti dal satellite astro metrico Hipparcos dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).