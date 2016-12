Festa dei Borghi Autentici d'Italia

A Fara S. Martino , in provincia di Chieti, dal 3 al 5 agosto , si festeggia la Festa Nazionale dei Borghi Autentici d'Italia . Una tre giorni per immergersi nelle atmosfere e nei sapori della bella cittadina abruzzese e del Parco della Majella

Festa Nazionale BAI

L'appuntamento, dal 3 al 5 agosto, è una bella occasione sia per assaporare tutte le bellezze paesaggistiche e culturali abruzzesi che per partecipare alle tavole rotonde e agli incontri pubblici sui temi più stringenti dell'Associazione. Durante i tre giorni, è possibile assaggiare i prodotti dei comuni BAI della Penisola - dalla Calabria al Friuli - e farsi coinvolgere dai concerti e dallo spirito che ogni anno lega tutti i partecipanti. Una grande festa, imbevuta del desiderio di raccontare nel modo migliore possibile ciò che anima e che è risorsa per la rete dell'Associazione, che si è ultimamente arricchita anche delle potenzialità del web, attraverso il portale, i social media e BaiBlog. I pilastri fondamentali rimangono comunque il contatto umano e l'impegno sancito dal Manifesto approvato nell'aprile 2011, incardinato come sempre su alcuni grandi temi, molto concreti: un nuovo modello di sviluppo, fondato sulla cooperazione, e su forme di econonomia che valorizzino l'enorme patrimonio umano, economico, storico e culturale dei piccoli comuni che punteggiano e rendono unico il nostro Paese. La festa si basa su una ricerca che va sotto il segno di una utopia concreta: la ricerca di una felicità non fondata sulla finanza, ma su un'economia reale, che parta dalle necessità di cittadini consapevoli e autentici. Com'è nella tradizione dell'Italia e come potrebbe e potrà essere nel suo futuro.