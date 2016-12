Dolomiti: l'estate è Super Summer

foto Dal Web D'inverno le Dolomiti offrono il Superski, ovvero un maxi-comprensorio sciistico in cui scorrazzare liberamente dall'Alta Badia a Plan de Corones, fino alla Val di Fiemme: d'estate lo stesso carosello di piste si trasforma in Dolomiti Super Summer, con 100 impianti di risalita aperti, 100 attrazioni in quota pensate per tutta la famiglia tra sport, proposte wellness e gastronomiche sopraffine, e tanto divertimento con attività e strutture ricettive formato famiglia.

Le piste da sci si trasformano in sentieri da scoprire a passo di walking, hiking o in sella alle due ruote. Chi ama le arrampicate ha a disposizione innumerevoli vie, ferrate e percorsi climbing su cime celebri come le Tofane, il Catinaccio o il Monte Pelmo, tutti connessi, esattamente come d’inverno. Ma ci sono anche itinerari da assaporare con lentezza, passo dopo passo, per una scoperta che non è solo naturale, ma anche culturale, storica, etnografica o secondo criteri e interessi personali. I parchi del comprensorio, tra cui il Parco Naturale delle Dolomiti di Sesto o il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, sono vere e proprie perle naturalistiche. Gli amanti della storia possono invece ripercorrere i sentieri recuperati della Grande Guerra, oggi trasformati in suggestivi musei e strutture all’aperto. Gli appassionati di walking hanno solo l'imbarazzo della scelta, ma anche i fanatici del climbing trovano pane per i loro denti, perché le Dolomiti d’estate si trasformano in una vera e propria palestra open air sulle vie ferrate, ad esempio sul Catinaccio, vero regno degli arrampicatori. Tante, inoltre, le proposte di hiking & trekking come il Trekking delle leggende in Val di Fassa, il Dolomiti Palaronda Trek a San Martino di Castrozza o l’Alta via del Latemar a Obereggen. Da qualche anno ormai grandi protagoniste della bella stagione del turismo, le due ruote, tra le Dolomiti, diventano in un batter d’occhio ruote panoramiche. Biker e freerider possono cimentarsi sui passi che hanno fatto la storia del Giro d'Italia o affrontare percorsi adatti sia a professionisti che semplici amanti delle escursioni in bicicletta. Uno su tutti, Area Bike, proposta di 33 tour diversi in Val Gardena - Alpe di Siusi, per un totale di 1.000 chilometri (download dati GPS su Da qualche anno ormai grandi protagoniste della bella stagione del turismo,, tra le Dolomiti, diventano in un batter d’occhio ruote panoramiche. Biker e freerider possono cimentarsi sui passi che hanno fatto la storia del Giro d'Italia o affrontare percorsi adatti sia a professionisti che semplici amanti delle escursioni in bicicletta. Uno su tutti, Area Bike, proposta di 33 tour diversi in Val Gardena - Alpe di Siusi, per un totale di 1.000 chilometri (download dati GPS su mtb-dolomites.com ).