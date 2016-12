A Enna, Jazz in piazza

Come ogni anno molteplici gli appuntamenti per gli appassionati, grazie all'impegno dell’Amministrazione Comunale in partnership con l'Associazione Culturale Non Solo Jazz. Prima di tutto i giovani, la loro formazione, la loro creatività e, perché no, la loro inesperienza che riempie di freschezza i vicoli di Piazza Jazz. Nei sei giorni della manifestazione si realizzano corsi di "Alta Specializzazione della Musica Jazz", seminari e masterclasse tenuti da docenti di fama nazionale ed internazionale presso la prestigiosa sede del Convento di S. Anna. Tra una lezione e l’altra vere e proprie performance, durante le quali i ragazzi possono esibirsi in pubblico: un aperitivo musicale, in attesa dei concerti serali!



I concerti, cinque al giorno, si svolgono tra l'altro presso l'Atrio della Biblioteca Comunale, l'Atrio Fundrò o il Jazz Club Hotel Selene con artisti del calibro di Danilo Rea, Anne Ducros Quintet feat. Max Ionata, Orchestra Jazz del Mediterraneo Feat. Barbara Casini (arrangiamenti Paolo Silvestri), Steve Grossman e molti altri. Infine, una location d’eccezione per il concerto di chiusura, un saluto speciale da parte del Direttore Artistico Giovanni Mazzarino, accompagnato dal fuoriclasse argentino Javier Girotto, nella meravigliosa cornice della Villa Romana del Casale! Sito Unesco patrimonio dell’umanità, da poco restaurata, un omaggio alla bellezza della villa e ai suoi preziosi mosaici.



I prezzi? Si pagano solo i concerti allestiti nell’Atrio della Biblioteca Comunale: 25 euro di ingresso per due performance! Il concerto finale è gratuito, si paga solo l’entrata a La Villa Romana del Casale, 5 euro.



Informazioni sul sito Internet www.piazzajazz.it

Ringraziamo Elisa per la segnalazione