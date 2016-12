Il Bosco di San Francesco ad Assisi

Una proprietà di tutti

Il Bosco si estende per un’area vastissima. 64 ettari di paesaggio rurale, con terreni boschivi, radure, campi coltivati e alcuni importanti elementi architettonici. Un paesaggio naturale da vivere fisicamente e spiritualmente, seguendo i percorsi recuperati, quelli tracciati ex novo come il sentiero che dalla Piazza Superiore di San Francesco attraverso la Selva di San Francesco - prima parte del Bosco e proprietà del Sacro Convento - scende al Complesso di Santa Croce, per poi risalire la Valle del Tescio e ritornare lungo la sponda opposta del torrente verso il Mulino; e quello architettonico, che comprende molti edifici e ruderi recuperati tra cui la duecentesca Chiesa di Santa Croce, il Mulino, i resti del Convento benedettino e la Torre trecentesca. Da non tralasciare poi una visita all'opera di land art il “Terzo Paradiso”, creata ad hoc e donata al FAI dal grande maestro Michelangelo Pistoletto. L'opera, composta da 121 olivi disposti a doppio filare, al centro dei quali si trova un’asta in acciaio inox alta 12 metri che simboleggia l’unione tra cielo e terra, sintetizza in maniera spettacolare, eppure al tempo stesso privata e intima, l’armonia tra l’uomo e la natura. Il “Terzo Paradiso” ha la forma del segno matematico dell’infinito, a cui si aggiunge un terzo cerchio. Per ammirarla in tutta la sua completezza bisogna salire sulla trecentesca Torre Annamaria, appena restaurata. Ma soprattutto è il modo con cui viene visitata che aiuta a comprenderla fino in fondo. I 240 metri di percorso devono essere percorsi in silenzio.