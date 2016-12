A Milano è Verdestate

I luoghi pulsanti dell'estate milanese sono il parco di Villa Scheibler (Quarto Oggiaro), i giardini di Rogoredo (Santa Giulia), la Montagnetta di San Siro (Bonola), il parco Teramo (Famagosta) e gli spazi di piazza Selinunte. Qui vanno in scena le iniziative di Verdestate di Milano con oltre 150 eventi tra concerti, cinema all'aperto, animazioni e giochi per bambini, cabaret e spettacoli musicali che animano il tempo libero dei milanesi che restano in città.

Il ricco cartellone di eventi è curato dall'assessorato al Commercio, Attività produttive e Turismo in collaborazione con i consigli di zona e le diverse associazione sul territorio. "La manifestazione - spiega l'assessore comunale Franco D'Alfonso- ha lo scopo di valorizzare tutta la città e il suo territorio, portando le atmosfere della Verdestate di Milano anche nelle zone più lontane dal centro, promuovendo così la conoscenza di quei luoghi come il parco di Villa Scheibler che, pur non rientrando nei simboli riconosciuti della città, sanno raccontare e testimoniare la storia di Milano".

Spazio alla musica e al divertimento sulla promenade del quartiere Santa Giulia, grazie alle performance live di '"tefanuto e Alloisio" - giovedì 26 luglio, dalle ore 20 – un connubio tra chitarra e percussioni, attraversando stili e culture musicali diversi che attingono dalla musica spagnola, brasiliana, venezuelana, argentina e classica. Sempre nel quartiere, i Giardini di via Rogoredo ospiteranno, tutti i martedì di luglio, dalle 17.30 alle 19.30, laboratori di clownerie dedicati ai più piccoli dove cimentarsi con il divertimento dell'arte circense oltre a scoprire il fascino senza tempo dei giochi tradizionali di strada da "1, 2, 3 stella" a "bandiera" e "i quattro cantoni".

Da sabato 21 luglio sino a giovedì 9 agosto, dalle ore 20 alle ore 23, presso il centro sportivo di via Pizzolpasso, si alternano serate a tema dedicate al ballo liscio, musica live con il complesso Addams e la sagace ironia del cabaret milanese. Torna protagonista dell'estate anche la Montagnetta di San Siro uno dei parchi simbolo della città, dove si svolgono aperitivi bio, cinema e giochi all'aperto per le famiglie. Ad esempio, martedì 24 luglio alle ore 22.00 protagoniste saranno le pellicole dei Simpson e dei Griffin. A chiudere giovedì 26 luglio aperitivo e musica dal vivo a partire dalle 18.

Diverse iniziative anche in piazza Selinunte, che per l'occasione ospita "Allenati con noi: basket in piazza" dedicato ai bambini dagli 8 ai 10 anni: allenamenti gratuiti di basket, il 24 e 27 luglio. Mentre il 26, 28 luglio e il 2 agosto protagonista assoluta è la bicicletta grazie a 'cicloeducazione': tre eventi pomeridiani dedicati al recupero delle biciclette dove ogni partecipante è accompagnato e aiutato a 'costruire' e 'ricostruire' il proprio mezzo all'insegna della sostenibilità ambientale. Il 31 luglio e il 7, 21, 28 agosto si parte alla scoperta dei 'giochi da cortile', antichi o moderni, provenienti dalle diverse tradizioni del mondo con "Grafobus". A chiudere il 28 e 30 agosto 'Selinunte World Cup': due tornei di calcio per i ragazzi under 14.

Villa Scheibler a Quarto Oggiaro ospita, in collaborazione con le Associazioni Unissono Baluardo, e Ambiente Acqua Onlus, dal 22 luglio al 26 agosto un ricco cartellone di appuntamenti. Ogni domenica dalle ore 16 ludoteca per grandi e piccini e mostra artistica di fotografia e pittura, mentre sabato 28 luglio protagonista è la voce di Alea. Il 25 agosto per la prima volta sbarcano le Eco-Olimpiadi con giochi di ruolo e la tradizionale corsa nei sacchi, a seguire concerto con Steady Mansion alle ore 21.30. Per concludere domenica 26 agosto continueranno le Eco-Olimpiadi e, a seguire, Dj set, spettacoli di giocoleria e mangiafuoco. In serata spettacolo di cabaret.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito del Comune www.comune.milano.it.