Peperoncino: cuore piccante a Rieti

In occasione della kermesse vengono poi presentati i risultati di uno studio che cerca di "misurare" il grado di piccantezza (capsaicina) di un peperoncino. Attualmente tale valore viene calcolato attraverso due metodi empirici con risultati inevitabilmente molto approssimativi e, quindi, inaffidabili. La ricerca è realizzata dall’Istituto Carlo Jucci di Rieti che dipende dall’Università di Perugia - Facoltà di Agraria. Gli obiettivi, ovviamente, non sono fini a se stessi, ma mrano ad offrire ad esperti, chef, massaie e appassionati di cucina, elementi chiari e certi riguardanti la struttura morfologica e l’individuazione e classificazione dei valori organolettici del peroncino, per razionalizzarne l’uso in cucina e facilitare la ricerca sui vari aspetti salutistici.

L’inaugurazione è prevista per le ore 18.00 del 26 luglio presso il Porticato del Palazzo Papale in Via Cintia, con circa 1000 varietà di peperoncino (600 in più dell’anno scorso) provenienti dai cinque continenti.Grande spazio naturalmente alla cucina: il Circolo dei Buongustai, propone per l'occasione un'originale gara di cucina piccante, dal titolo Primi Pic, una gara aperta a tutti e dedicata agli appassionati dei primi piatti, i quali hanno l'opportunità di conoscere le prelibatezze "hot" a base di pasta e riso e naturalmente peperoncino, proposte dagli otto finalisti del concorso in programma per l'ultima giornata di manifestazione (domenica 29 luglio dalle ore 21.00). La gara è pensata e realizzata con l'obiettivo di valorizzare l'uso del peperoncino in cucina e far conoscere gli infiniti modi d’impiego del piccante. “Usare il peperoncino - fa notare lo chef Fabio Campoli, idatore del concorso - è un'arte. Bisogna sempre trovare il giusto equilibrio dei suoi toni all'interno del piatto. Il gusto piccante deve essere esaltazione del sapore”.