Stintino e il Festival del mare

Quattro giorni dedicati alla cultura del mare, tra libri, musica, laboratori educativi per i ragazzi, incontri sull'ambiente e con personaggi che con il mare e nel mare hanno vissuto esperienze indimenticabili, indelebili, a volte anche drammatiche. E' la prima edizione del "Festival del mare", organizzato dal Comune di Stintino (Sassari) in programma nella città affacciata sul golfo dell'Asinara dal 19 al 22 luglio, con una coda di eventi tra agosto e settembre.

Si comincia con due appuntamenti venerdì 20 luglio: il primo in piazza Berlinguer con "Tra ambiente, letteratura e musica" e il secondo in largo Cala d'Oliva "Melkart" con il concerto di Beppe Dettori. A partire dalle ore 20 in piazza Berlinguer vengono inaugurate tre mostre fotografiche allestite nel paese: le "open view" Dai Mari della Sardegna... di Bruno Manunza al porto turistico Marina di Stintino; Gente di Tonnara a cura di Salvatore Rubino, Esmeralda Ughi, Valentina Calvisi e Antonella Canu, nelle vie del paese, sui muri delle case; Le Tonnare del Golfo dell'Asinara, a cura di Salvatore Rubino e Giannella Demuro, nella passeggiata del porto Minori.

Segue la presentazione del volume "Dai Mari della Sardegna, un'Isola di Biodiversità", di Bruno Manunza, edito da Pubblinova. A seguire Sante Maurizi legge il mare "...chiamatemi Ismaele" con l'accompagnamento musicale di Massimo Carboni al sassofono, di Giovanni Agostino Frassetto al piano e di Salvatore Maltana al contrabasso. Durante il reading musicale saranno proiettate le immagini del fotografo Bruno Manunza. Appuntamento poi in largo Cala d'Oliva con "Melkart, suoni dal Mediterraneo e oltre", Tra le 20 e le 22 la biblioteca comunale in piazza dei 45 ospita "Maremé", il laboratorio di letture sul mare per bambini, curato dall'associazione culturale e presidio del libro

Coilibri'.

Sabato 21 luglio si comincia dalla mattina con il laboratorio di educazione ambientale dedicato ai ragazzi alla spiaggia delle Saline, con attività di monitoraggio e pulizia di un tratto della spiaggia delle Saline. Alle 19,30 nella palestra comunale di via delle Frecce Tricolori c'è l'inaugurazione delle mostre Conchiglie del Golfo dell"Asinara. Dai fondali...agli arenili', X edizione della mostra malacologica di Alfredo Camoglio, e '"ardegna un'isola tra cielo e mare", mostra fotografica, a cura dell'associazione scientifica "Sardegna Mediterraneo". Alle 20 piazza Berlinguer altri reading e presentazioni di libri, e alle 22.30 al porto Minori, il concerto di Francesco Piu 'Il mare è sempre più blues".

Il Festival si conclude domenica 22 luglio con una fiaccolata tra terra e mare, organizzata sul porto Mannu, e con un concerto, ma altri eventi sono in programma tra il 3 e il 4 agosto e nel mese di settembre.

Il Festival è realizzato in collaborazione con il Centro studi sulla civiltà del mare, il patrocinio dell'Università di Sassari e il contributo del Banco di Sardegna.