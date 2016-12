Fiumicino e il suo Palio

Chef e velisti si incontrano in un connubio inedito a Fiumicino, presso Roma, in una singolare combinazione che anima il Palio delle 12 terre, in un'edizione tutta particolare, in occasione dei ventennale del comune. Il mix tra vela e gastronomia punta a valorizzare e promuovere le eccellenze dei dodici territori che compongono il territorio del comune di Fiumicino.

La manifestazione si sviluppa in due competizioni di alto livello, una in mare con una regata velica, e una a terra con una gara gastronomica tra i migliori chef del territorio. Ad ognuno dei dodici territori, con sorteggio, sono stati abbinati uno chef e un'imbarcazione. I dodici chef in rappresentanza delle diverse località si sfidano nella preparazione di un piatto che sarà valutato da una giuria tecnica e da una giuria formata da critici, entrambe di livello internazionale. Domenica 22 luglio si svolge invece il Palio Marinaro, una regata nella quale si contendono la vittoria gli armatori e gli equipaggi delle dodici imbarcazioni,

La premiazione è in programma per domenica 22 luglio alle ore 19 nella corte di Villa Guglielmi. In quella occasione verranno premiati i tre chef che hanno ottenuto i migliori punteggi dalla giuria tecnica e i vincitori della gara velica. I punteggi ottenuti nella gara gastronomica sommati ai punteggi della regata velica decreteranno la località vincitrice del Palio 2012, alla quale verrà consegnato il Gonfalone.

Le informazioni sono sul sito Internet www.cvfiumicino.it.