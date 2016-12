A Gatteo, la Festa della Micizia

Come ogni estate, nella terza settimana di luglioe celebra l'amicizia, anzi, la, tra umani e felini. La città si anima di giochi, mostre, spettacoli e concorsi gatteschi per celebrare l'animale che abita le nostre case e ci tiene compagnia.

Tutte le attività sono a tema: la mattina si corre "a gattoni" in spiaggia, con varie competizioni riservate a concorrenti di diverse fasce di età; oppure si creano sculture di sabbia dedicate a Sua Maestà il gatto, una impresa a cui partecipa tutta la famiglia nello sforzo di realizzare l'opera più bella e divertente; la sera ci sono spettacoli in piazza con giocolieri e saltimbanchi, che intrattengono il pubblico con performances "gattesche".

C'è poi uno spazio riservato all'arte, naturalmente felina. Il concorso fotografico "Il Gatto" premia le opere che meglio ritraggono i simpatici quattro zampe con i baffi in tutti i loro momenti di vita, da soli o con i loro amici, e mettono in risalto la loro personalità. C'è poi la collezione d’arte "Gatti dipinti per un Museo del Gatto", nata grazie alle donazioni di numerosi artisti italiani (tra cui Gino Paoli, Rò Marcenaro, Tinin Mantegazza, Pinin Carpi, Mario Rossello, Osvaldo Cavandoli, Emanuele Luzzati,). In Piazza della Libertà, la piazza centrale del la città, per tutta la durata della manifestazione fanno bella mostra di sé gli stendardi creati dagli allievi del corso di scenografia dell'Accademia di Brera di Milano. Di alcuni dipinti, stendardi, quadri, fotografie e sculture, viene stampata ogni anno una serie limitata di cartoline.



Da quest'anno la festa si arricchisce anche del concorso di poesia "Il Gatto" Il concorso è aperto a tutti: si partecipa con un massimo di tre poesie di propria produzione, inedite e originali, il cui tema è naturalmente "il gatto", ciascuna delle quali deve essere composta da non più di 30 versi.Per informazioni sito Internet www.comune.gatteo.fo.it