Sagre e feste italiane a vocazione green

foto Dal Web

Polenta, tartufi e birre artigianali, gnocco fritto, olio e artigianato vario, tradizioni popolari, santi e patroni. Ma anche ecologia, biologico e rinnovabili, perché al ricco calendario estivo dell'Italia delle feste e delle sagre si aggiungono sempre più numerosi gli appuntamenti a impatto zero per appassionati di tematiche ambientali. Ce n'è per tutti i gusti e in ogni regione, da nord a sud, e renderanno la bella stagione più eco-friendly del solito, perche' la coscienza ecologica non va in vacanza. Per restare in tema di sapori, in tutta Italia si possono visitare mercatini e partecipare a sagre dedicati ai prodotti biologici: si va dalla prima edizione della Festa della fragola e dei frutti di bosco, rigorosamente bio, manifestazione promossa dal comune di San Gregorio nelle Alpi e Aiab, con espositori certificati provenienti da tutto il Veneto (il 28 luglio, nel Monferrato, percorso enogastronomico con piatti locali e vini rigorosamente biologici).

Arte, ambiente e sviluppo sostenibile sono invece i temi del Posidonia Festival di Carloforte, in Sardegna, dal 20 al 22 luglio. In programma spettacoli, proiezioni di documentari, laboratori di riciclaggio artistico, conferenze, un'eco-fiera e un calendario di attività extra pensate per promuovere il turismo sostenibile. Obiettivo: promuovere la cultura della sostenibilità anche attraverso concerti e aperitivi musicali, proiezioni di documentari in collaborazione con il Clorofilla Film Festival, installazioni artistiche, laboratori per bambini e pulizia creativa della spiaggia del canale di Canalunga, spettacoli di circo ecologico e una serie di iniziative dedicate al mondo della pesca, nell'ambito della collaborazione con Ocean2012. Durante la settimana del festival sarà possibile svolgere una serie di attività per scoprire la natura grazie a itinerari guidati dedicati all'artigianato e alla storia locali, trekking, escursioni in barca a vela e kayak, immersioni fra i banchi di Posidonia, percorsi nell'Oasi Lipu di Capo Sandalo e il teatro dei luoghi dei Botti du Shcoggiu.

A Rispescia, in provincia di Grosseto, torna il più grande festival ambientalista, Festambiente 2012 (10-19 agosto). L'evento combina svago e tematiche ambientali grazie a concerti, conferenze, teatro, cinema all'aperto, Citta' dei bambini e sana alimentazione con i numerosi punti ristoro a base di prodotti tipici, naturali e a filiera corta. Ad esibirsi quest'anno, tra gli altri, Francesco De Gregori Caparezza. "Ravenna 2012" porterà nel centro storico della città la quinta edizione del festival a km zero dedicato a rifiuti, acqua ed energia (26-28 settembre). Conferenze, LabMeeting (momenti formativi e di approfondimento per addetti ai lavori), workshop e appuntamenti culturali con il contributo del blog di labelab (www.labelab.it/blog), piattaforma di "conversazioni sostenibili" in tema ambientale.