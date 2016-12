A Gardaland per "cuccare"

Nell'occasione del suo 37 compleanno, Gardaland, il parco divertimenti di Castelnuovo del Garda (Verona) dedica una giornata a chi è in cerca dell'anima gemella. Giovedì 19 luglio il parco sulla sponda veronese del Garda chiama a raccolta i single di ogni età per aiutarli nella ricerca della dolce metà.

I visitatori cuori solitari che desiderano cogliere l'occasione per incontrare la propria "mezza mela" ancora mancante, sono invitati a presentarsi, dalle 10 alle 13 presso la speciale "Dogana dei Single'", appositamente allestita nel piazzale d'ingresso del Parco. Qui viene loro consegnata una maxi-medaglia del "Single Doc"', una sorta di super medaglione da appendere al collo sul quale viene scritto il nome di battesimo. Questo vistoso segnale serve da "cartello" di riconoscimento fra tutti gli ospiti del parco e funge da "richiamo" per gli altri single presenti. A quel punto si accede al parco e si apre "la caccia". La ricerca può protrarsi per 13 ore, da mattina a sera, complici anche le magiche atmosfere del parco dopo il tramonto, tra luci e dolci scenari da condividere, fino alle 23.00,

Per rendere più facile il primo approccio, tutti i single sono invitati a presentarsi per una foto di gruppo alle 11 all'ingresso di Raptor mentre alle 20.00 è organizzato un '"Brindisi al Tramonto" sulla terrazza panoramica di Fuga da Atlantide, appositamente riservata all'occasione. Per tutti un gioco divertente: la libertà morale di fermare tutti coloro che indossano il medaglione e accendere così una nuova amicizia, con la complicità del parco.