Una giornata da marinaio del '600

Il percorso esperienziale porta il visitatore a ritroso nel tempo fino alla prima metà del Seicento: prima di accedere alla Galea ci si ritrova nell'Arsenale di Genova, stesso luogo in cui attualmente sorge il Galata, per la precisione nell'Armeria della Darsena, tra strutture di rovere e cancellate di ferro. Qui sono esposte corazze, elmi, armi e cannoni originali. Si entra, quindi, nel grande scalo delle navi in riparazione, ovvero nella parte "operativa" dell'Arsenale. L'atmosfera è riprodotta fedelmente, con i suoni di un tempo, tra le grida dei maestri d'ascia e il rumore degli attrezzi da lavoro. Avvicinandosi sul lato sinistro della galea, si viene richiamati da uno dei maestri d'ascia che, scambiando il visitatore per uno dei tanti membri della ciurma, lo invita a salire a bordo: si accede quindi all'interno della galea, direttamente dalle ordinate.

A quel punto ci si trova al cospetto di un maestro d'ascia e di uno schiavo che invitano a precisare la propria identità: "schiavo, forzato o buonavoglia?", visto che, all'epoca, ognuno riceveva un trattamento diverso anche se tutti avevano il compito di vogatori. Il visitatore a questo punto riceve informazione sulle sue mansioni e su come deve comportarsi a bordo, come compete a un galeotto appena imbarcato. Si fa così esperienza degli spazi ridotti della nave, dalla camera delle vele alla "santabarbara", con i barilotti di polvere da sparo e le palle di pietra dei cannoni, dai barili dell'acqua ai sacchi di juta del "biscotto"o galletta , il principale alimento dei vogatori.