Turisti a cavallo, in bici, a piedi

Niente più spiagge affollate, alberghi di lusso, code in autostrada e città d’arte prese d’assalto dai turisti. L’estate, per almeno dieci milioni di Italiani, significa natura, itinerari sconosciuti alle masse, cibo di qualità, pezzi di storia e di arte dimenticati. Tutto questo da esplorare a piedi, in sella ad un cavallo o ad una bicicletta. Proprio come si faceva in altri tempi. È a questi viaggiatori, appassionati di sport e in cerca di un turismo alternativo, che Ippovie Padane, realtà che opera nel settore del turismo ecosostenibile, ha pensato nel progettare e creare i suoi itinerari turistici.

Un’organizzazione completa, che mette insieme gli operatori del nord Italia e della vicina svizzera, per assicurare ai viaggiatori una vacanza di libertà e natura ma anche di totale confort e tranquillità il cui filo conduttore è sempre l’ecologia e il rispetto per l’ambiente.



Maurizio Stara, fondatore e brand manager di Ippovie Padane, racconta “Tutto è nato dalla passione e dall'esperienza di un gruppo di operatori turistici presenti nella provincia di Varese e dell’intera Lombardia. Ippoviepadane si pone come punto di raccolta di tutte quelle attività turistiche che credono nella potenzialità di fare Sistema in questo settore. Dal lago d'Orta al lago di Como, si possono visitare i luoghi più incantevoli, assaggiare le ricette più gustose e scoprire le ricchezze più famose di questo splendido territorio, ancora in parte inesplorato, sempre in modo ecologico e divertente. Progressivamente intendiamo allargare il nostro campo d’azione. Grazie ai nostri uffici presenti su tutto il territorio garantiamo un’assistenza continua al turista: materiale informativo sull’area scelta per il percorso, personale qualificato per dare supporto ed attrezzature a noleggio come biciclette, gps, racchette da trekking e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività prescelta”.

Attraverso il sistema creato da Ippovie Padane il turista avrà a disposizione una scelta di hotel, BB, Agriturismi, affittacamere, noleggi con conducente, noleggi barche, guide turistiche, ristoranti, locande, selezionati e in linea con lo spirito di viaggio proposto.

Ecco i percorsi del momento per l'estate 2012:

PERCORSI TREKKING: Itinerari nelle Valli Svizzere, Giardini Botanici Lago Maggiore, Escursioni al Sasso del Ferro.

PERCORSI IN BICI: Tour del Lago di Varese, Tour Beni del FAI, Tour per innamorati, Tour Varese centro – Sacro Monte, Escursione Santa Maria del Monte – Forte di Orino, Tour da Brinzio a Bregazzana, Ciclo tour nel parco Rto, Tour ville di Varese, Tour dei sacri monti del Lago Maggiore, Tour Laveno - Sasso del Ferro, Tour Rocca Borromeo - Golfo di Laveno, Ciclo Tour Rocca Borromeo - Golfo di Laveno, Ciclo Tour nella storia del volo.

PERCORSI A CAVALLO: Passeggiata nel Parco del Ticino, lungo il Lago di Varese e di Comabbio, nel Parco naturale del Campo dei Fiori.

Per informazioni www.ippoviepadane.it