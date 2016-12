Monteriggioni, rivive il Medioevo

foto Dal Web

La Festa Medievale di Monteriggioni, in programma dal 13 al 15 luglio, trasforma il celebre borgo fortificato a nord di Siena in un luogo magico. La cerchia muraria e la preziosa corona di torri sono citate anche da Dante Alighieri e rappresentano uno scenario suggestivo in cui ogni pietra trasuda storia e tradizioni. In occasione della festa decine di eventi scaldano il cuore della città tra performance dal vivo, musica, danza, teatro e antichi sapori. Il tema conduttore degli eventi è "Inferno e Paradiso", con un ricco programma di spettacoli che ricreano l'atmosfera e l'ambientazione di un villaggio medievale con le sue guarnigioni militari, gli artigiani, i nobili e i popolani.