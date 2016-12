Friuli Venezia Giulia, una terra di gusto

La cucina friulana è prevalentemente legata ai sapori di terra: le preparazioni a base di pesce e con altri ingredienti di mare sono però frequenti lungo la costa adriatica. Molto presente in cucina è invece la trota, il cui allevamento è stato introdotto in modo intensivo a partire dagli anni '60. Tra le delizie da non perdere, un posto di assoluto rilievo spetta, ovviamente, al prosciutto di San Daniele, ma non si può non assaggiare anche il prosciutto di Sauris, lievemente affumicato. Deliziosi sono poi gli asparagi, specie nella zona di Tavagnacco e nella Bassa friulana. Tipici della Carnia sono i cjarsons (una pasta di patate ripiena, dolce e salata insieme), il tipico frico (un piatto a base di formaggio, deliizioso nella sua doppia versione, croccante o morbida), e le varie preparazioni a base di erbe, ancora raccolte nei prati e nei campi e usate per insaporire le insalate o per preparare minestre. Molto utilizzata in cucina è poi la polenta, di farina di granturco bianca o gialla. ma anche di grano saraceno e di altri cereali. Molto rilevanti i vini friulani, bianchi e rossi, e piuttosto importante e caratteristica la tradizione dei distillati, fra i quali la grappa friulana.

Per conoscere gusti e tradizioni friulani ha preso il via l'iniziativa "che si propone di far conoscere questo patrimonio di buoni sapori: 20 ristoranti di eccellenza, in sinergia con 23 vignaioli e distillatori e 21 artigiani del gusto, propongono le loro interpretazioni più creative della tradizione friulana in un vero concerto di sapori. La loro cucina è rigorosamente stagionale e a chilometri zero, preparata con prodotti del territorio che gli chef contribuiscono a valorizzare, anche in nome del recupero di prodotti che, in certi casi, avrebbero potuto scomparire. Attraverso i loro piatti, gli chef desiderano raccontare la loro terra e le contaminazioni storiche e culturali che la rendono unica.