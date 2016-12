Giffoni, il cinema amico dei ragazzi

Oltre a numerose masterclass, tenute tra gli altri, da Patti Smith, Franco Battiato, Fabrizio Gifuni, Ivan Cotroneo, Daniele Vicari, Ale E Franz, Vittorio Giacci, Tatti Sanguineti e Luca Lucini, sono in programma alcune golose anteprime, tra cui Madagascar 3 – Ricercati in Europa, L'Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva, Struck by lightning, All you can dream (anteprima mondiale), Lol - Pazza del mio migliore amico, Un mostro a Parigi, Diario di una schiappa 3 – Vita da cani, The odd life of Timothy Green.

La colonna sonora è assicurata dagli interventi di numerosi ospiti musicali, tra cui Patti Smith, Dinosaur Jr, Pino Daniele, Caparezza, e moltissima altri. Il 24 luglio grande festa finale Giffoni Experience con Nina Zilli.

Si parte con la Festa dei Gigli di Nola che inaugura, il 14 luglio, la 42esima edizione. A Giffoni sono coinvolte tutte le componenti della “Festa Eterna”, quindi, le Botteghe d’Arte nolane, le paranze che “cullano” gli obelischi, i cantanti, le divisioni musicali e, soprattutto, la cittadinanza. Il Settore Musei e Biblioteche della Provincia di Salerno inaugura, sempre sabato 14 luglio, la mostra “L’Arte della Felicità attraverso i Musei Provinciali di Salerno”. L'appuntamento è per le ore 20.00 presso il Complesso Monumentale di San Francesco, Il percorso espositivo si sviluppa su dodici opere, rappresenta un viaggio di ricerca sapiente tra i reperti archeologici, ceramiche, batik, stoffe, quadri e libri, contribuendo a gettare nuova luce sulla versatilità e sull’estro creativo degli artisti che hanno animato la scena culturale salernitana.

Al centro dellaci sono come sempre i ragazzi che trasformano il paese nel teatro di una grande festa di sano divertimento e di gioia di vivere. La rassegna cinematografica è affiancata da mille attività: spettacoli nelle piazze, teatro di strada, burattini, fiabe all’aperto, giochi, animazioni, artigianato locale e artistico, degustazioni di prodotti tipici, mostre, esposizioni, escursioni, arrampicate e tanto altro ancora. Un vero e proprio festival diffuso, condiviso e capace di costruire rapporti con enti istituzionali e associazioni del territorio.75 lungometraggi e 84 cortometraggi selezionati su 1800 produzioni in preselezione, in concorso e fuori concorso, a cui si aggiungono serie tv, teaser, spot e documentari. Le opere vengono sottoposte al giudizio diprovenienti da 54 nazioni e 160 città italiane. Moltissimi i personaggio celebri presenti al festival: tra questi Jessica Alba, Dianna Agron, Jean Reno e poi Leonardo Pieraccioni, Anita Caprioli, Mara Venier, Luca Miniero, Carlo Conti, Filippo Nigro, Martina Colombari, Marco Giallini, Francesca Inaudi, Chiara Francini, Sonia Bergamasco, Claudio Gioe’, Francesco Pannofino, Guglielmo Scilla (Willwoosh), Marco Bianchi e tanti altri ancora.