Liguria, arte e musica a Villa Faraldi

Nonostante il periodo di crisi economica, Il Comune diin provincia di, è riuscito anche quest’anno a realizzare un programma di alto spessore culturale e a ingresso libero. Trache sperano in un futuro di pace per Israele e Palestina, concerti jazz, cene nascoste e mostre di pittura, anche quest’anno Villa Faraldi si trasforma nel Borgo dell’arte.

Moltissime le novità dell’edizione 2012, a partire dai concerti, tutti a ingresso gratuito. Si comincia sabato 7 luglio, alle ore 22.00, con il concerto di apertura, con Yuval e Wisam Duo, un dialogo musicale di Pace tra due grandi Maestri. Yuval Avital, chitarra classica, chitarra elettrica, live electronics, israeliano, nato a Gerusalemme nel 1977 e Wisam Gibran, oud, violino, palestinese nato a Nazareth nel 1970. Un incontro tra due compositori straordinari che nel loro linguaggio uniscono tradizione e creatività; un concerto di due virtuosi del loro strumento; un esempio di profonda e disinteressata amicizia che non tiene conto dell'abisso che divide Israele e Palestina. .



Il 14 luglio invece alle ore 21.00 a Villa Faraldi, appuntamento con la danza di Vera Stasi/Giovani Produzioni/Enz, che si svolgerà davanti alla corte naturale dell'Atelier di Fritz Roed, presso la Cappella di Santa Caterina. Per l'occasione, un intero Borgo si aprirà alla curiosità dei cittadini... Mostre, cantine RAP (ristorazione pancia anima), degustazioni gratuite, installazioni artistiche, Atelier, librerie all'aperto con possibilità di "rubare" letteralmente i libri, case museo che si aprono all'occhio indiscreto dei visitatori, chiacchere in libertà, vino e passione. Lo spettacolo di Vera Stasi/Giovani Produzioni/Enz, dal titolo “Questo posto mi appartiene“ inizierà alle ore 22.00, danza e animazione artistica per le vie del Borgo.



Appuntamenti successivi:

19 luglio, ore 22.00: Dado Moroni piano solo and talks.

20 luglio, ore 22.00: Lorenzo Tucci – Luca Mannutza “Lunar”

21 luglio, ore 22.00: Rosario Bonaccorso, Travel Notes Quartet feat. Fabrizio Bosso

9 agosto, ore 21.30: “E Lucevan le Stelle…” musiche immortali sotto il cielo stellato Concerto Lirico Vocale con la partecipazione di Melissa Briozzo (soprano), Andrea Elena (tenore), M. Piera Raineri (pianoforte)

Dopo le serate del festival si svolgono degustazioni gratuite sotto le stelle e incontri con gli artisti. Numerosi anche gli eventi collaterali:

L’arte nascosta della cucina tipica - Villa Faraldi è stato battezzato Borgo dell’Arte, a partire dall'arte gastronomica: la cucina diventa un elemento distintivo del festival conquistando un ruolo di protagonista. Gli amanti della buona tavola troveranno una cena speciale: il luogo in cui si è ospiti è segreto fino al momento della prenotazione, come pure il menù. Le cene si svolgono in luoghi anomali e avvicinano l’ospite al territorio coinvolgendolo in un ambiente familiare e intimo. Ah.. il vino lo portano i commensali, seguendo le indicazioni ricevute al momento della conferma di prenotazione! Gli appuntamenti sono due, il 27 luglio e 3 agosto. Solo su prenotazione, evento gratuito, disponibilità fino a esaurimento posti. Per info 335 8742775.



Le mostre: "WOMAN" Mostra Arte Contemporanea di Marian Heyerdhal "Sensazioni" Omaggio a Luigi “Beethoven” Ardoino



Il programma completo del Festival di Villa Faraldi è sul sito Internet www.villafaraldifestival.com

Per arrivare a Villa Faraldi si segue l'autostrada A10 Genova Ventimiglia (Autostrada dei Fiori), uscita di San Bartolomeo al Mare. Seguire la strada provinciale fino a Villa Faraldi (6 km circa da San Bartolomeo al Mare).



Ringraziamo Elisa per la segnalazione

Per scoprire Villa Faraldi, balcone sul Mediterraneo ci sonoalla ricerca delle sensazioni e del contatto con la natura. sabato 21 luglio e 11 agosto a Tovo Faraldi. Durata: 3 ore. Distanza: 8 km. Dislivello: 300 metri circa. Partecipazione gratuita. Per info: 0183 41025