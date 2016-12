Monza For Animals

La giornata comincia con una vera a propria Festa a Quattro Zampe, una serie di iniziative e proposte per tutta la famiglia, e si conclude in musica, con il concerto di tanti artisti importanti insieme a cantanti e band emergenti, tutti uniti per aiutare ENPA a dare una speranza ai cani usati nei laboratori di vivisezione. L'evento è suddiviso in due parti:

Mattina – ore 9.30 – 15.00

Festa a quattro zampe, con ingresso gratuito e attività libere per gli animali e le loro famiglie. Sono allestiti stand di enti a sostegno dell’ambiente e degli animali, tra cui il banco istituzionale ENPA con informazioni sulle attività della sezione a favore degli animali e con una mostra fotografica dedicata al nuovo centro di recupero da realizzare a Concorezzo. Ci sono poi il banco di gadget e idee regalo, con giochi e accessori per animali, magliette e altro; dimostrazioni di agility dog, dog dance e obedience a cura del Gruppo Cinofilo Corona Ferrea di Monza; percorsi di mobility dog per tutti i cani presenti; laboratori per bimbi, seguiti dalle educatrici cinofile del gruppo Impronte Unite; piscinette appositamente realizzate per il refrigerio degli amici a quattro zampe; gonfiabili per bambini; truccabimbi per trasformare i più piccoli nei loro animali preferiti; un grande gazebo con a disposizione tanti colori per colorare Osso (il cane del canile il cui lieto fine è stato raccontato nel fortunato libro Osso e la Luna di Anna Cerantola) e il suo mondo; un set con fotografo a disposizione per immortalare le persone, le famiglie con i loro amici a quattro zampe: bancarelle di artigianato locale, prodotti ecologici e bevande e cibi esclusivamente vegetariani o vegani.

Pomeriggio sera:- ore 16.00 - 24.00 circa

Mentre continuano le attività proposte nella mattinata, inizia il momento musicale, per il quale è richiesto un biglietto di ingresso di €20. (N.B. per il loro benessere, i cani NON sono ammessi al concerto.)

La serata musicale è presentata dall'attore Stefano Masciarelli e dal direttore della rivista Trantran, Alfredo Rossi. Tra i protagonisti I Nomadi, Enzo Iacchetti, il cantautore spagnolo Tonino Carotone, la cantante Irene Fornaciari,



La manifestazione è organizzata da Trantran... Intorno a Monza e Brianza, rivista mensile free press e partner dell'ENPA monzese, da Fluon Art Laboratory e da ENPA sezione di Monza e Brianza, con il patrocinio del Comune di Monza e della Provincia di Monza e Brianza.

Per saperne di più e per acquistare i biglietti, sito Internet www.monzaforanimals.it

