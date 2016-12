A Thiene i blog letterari in Festival

La filosofia del festival è fuori del comune: protagonisti non sono per una volta i libri, ma i lettori e più in generale le persone che trovano stimolante avvicinarsi alla letteratura, all’arte, alla cultura. Gli scrittori non mancano, naturalmente, come pure i giornalisti e i critici letterari, ma per una volta abbandonano i loro ruoli e si mettono davvero a disposizione del pubblico per fornire un nuovo punto di vista su un mondo, quello della letteratura, spesso visto e vissuto come un universo lontano ed elitario.



Le tematiche affrontate sono sette, da altrettante piazze cittadine. Ciascuno può comporre la propria agenda scegliendo da un programma di iniziative contemporanee della durata indicativa di mezz’ora, tra cui tavole rotonde letterarie, attività artistiche, di spettacolo e di intrattenimento. Il risultato è un festival in cui la dinamica, la velocità e la possibilità di personalizzazione tipiche di Internet si riflettono nella rete di attività che il programma di k.Lit prevede. Quasi 200 attività, per un totale di oltre 6000 minuti complessivi: editoria, infanzia e adolescenza, viaggi e culture, diversità e abilità, rapporto uomo e donna, scuola e accademia, ambiente e società.

k.Lit, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Thiene, della Provincia di Vicenza e della Regione Veneto, già da questa prima edizione promette di rivelarsi un evento di importanza nazionale e mira a replicarsi annualmente diventando un punto di riferimento nel mondo, sempre più vivace, dei blog letterari.



Infine ci si può scatenare nelle danze sulle note del del dj set di Diego Broggio, (DB Boulevard) che proprio in questa occasione gira il video del suo ultimo disco, o con le performance di gruppi live, oppure approfittare dell'occasione per conoscere i molti luoghi di interesse della zona, a cominciare dallo splendido castello di Thiene, o dalla vicina Vicenza, città del Palladio.