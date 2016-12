Vipiteno e le "Giornate dello yogurt"

In Trentino Alto Adige, precisamente nella Valle Isarco, c'è una cittadina - la più a nord d'Italia - che affascina con i suoi eleganti palazzi borghesi, le sue pittoresche viuzze e piazzole medievali e quello scenario di montagna unico che caratterizza l'intera regione. Questa località è, uno dei borghi più belli d’Italia, meta ideale per una piacevole vacanza immersi nella dolce natura dellresa ancora più “gustosa” dall'evento “Giornate dello yogurt di Vipiteno 2012” che, dall'8 luglio fino al 5 agosto, riempie il parco comunale di Prati di prelibatezze al latte.

Vipiteno, ricca e affascinante

Al crocevia dei valichi alpini Brennero, Giovo e Pennes, Vipiteno, vanta un passato veramente illustre e ricco. L'antico status, dato dalla presenza nel XV secolo un tempo di miniere d'argento, è testimoniato dai fastosi palazzi civici, dai negozi eleganti e dai numerosi alberghi con i tipici “Erker” (bovindi) e frontoni con scala. Qui, da non lasciarsi sfuggire è una visita alla “Torre delle Dodici” del XV secolo, al Museo Multscher, che custodisce un prezioso altare ligneo tardo-gotico, e lo sfarzoso Palazzo municipale famoso per la sua stele raffigurante il dio Mitra e per la sala gotica del Consiglio. Infine, non dimenticatevi di visitare il Castel Tasso/Reifenstein che si erge sulla rocca a sud-ovest di Vipiteno.

“Giornate dello yogurt di Vipiteno 2012”

Dall'8 luglio al 5 agosto parte uno degli appuntamenti più attesi della regione, le“Giornate dello yogurt di Vipiteno 2012”. Quest'anno la manifestazione si tiene nel parco comunale di Prati ed è accompagnata da degustazioni di yogurt e intrattenimenti della banda musicale di Mules. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Turistica di Vipiteno in collaborazione con la Latteria di Vipiteno e con la partecipazione delle strutture gastronomiche e ricettive di Vipiteno e dintorni. Anche per questa edizione il programma proposto è vario, e capace di coinvolgere sia grandi che piccini. l'evento sportivo più atteso resta la “storica” corsa dello yogurt, che parte dalla piazza della città e conduce fino al Monte Cavallo, in programma per domenica 8 luglio. Grande, inoltre, l'importanza e l'attenzione assegnata ad eventi capaci di fondere natura e tradizione come le escursioni alla scoperta delle erbe, le visite organizzate ad un maso agricolo, ad un apicoltore e, ovviamente, alla Latteria di Vipiteno con l’immancabile degustazione di yogurt. Le diverse strutture, fra alberghi e ristoranti, che partecipano all’iniziativa con piatti, o anche semplicemente colazioni, rigorosamnete a base di yogurt sono riconoscibili grazie a un contrassegno che riporta un simbolo raffigurante un vasetto di yogurt. Inoltre, moltissime strutture ricettive propongono speciali pacchetti dedicati all'evento, comprensivi della tessera ospiti “Tourcard”. 7 giorni in mezza pensione, in una struttura a tre stelle, parte da 339.00 €.