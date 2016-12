Il Monte Bianco ospita Celtica

Nel bosco del Peuterey, vero e proprio cuore della festa, ogni giorno si svolgono il mercatino di artigianato e le conferenze di studiosi, le narrazioni per i bambini e gli stages di danza, i corsi di musica e le passeggiate della natura, i laboratori artigianali e le esibizioni di musicisti emergenti. Alla sera sul palco principale si susseguono gli appuntamenti con gli artisti più affermati di questo genere. In particolare, per quanto riguarda musica e danza, oltre a solisti e gruppi italiani, sono presenti artisti bretoni, scozzesi, irlandesi, con ospite d'onore la giovane violinista californiana Lindsey Stirling.

La kermesse prende il via venerdì 6 luglio al lago Miage di Courmayeur, con la "cerimonia per le fate" sulle note dell'arpa bardica del celebre arpista Vincenzo Zitello. Per la conclusione, in calendario per domenica 8 luglio è in programma un grande concerto serale nel piazzale dell'Opera di Gola al Forte di Bard. Il programma è particolarmente nutrito, con concerti, spettacoli di danze tradizionali in Val Veny, a Courmayer (6 e 7 luglio) e Saint-Vincent (8 luglio). Tra gli appuntamenti speciali sono in programma il 7 luglio a Pré Saint-Didier il Trofeo Internazionale 'Alpid'Arpa - Arpitalia', con esibizioni di arpisti nazionali e internazionali, e l''Ollafest', dedicata alla scoperta delle bevande della tradizione celtica - sidro, idromele, cervogia, birra artigianale e distillati - attraverso spiegazioni e degustazioni. Il programma completo è disponibile sul sito Web www.celtica.vda.it.