Notte Rosa, Capodanno d'estate

è una data che il "popolo della notte" deve segnare in agenda: sullascatta infatti lal'evento esteso più importante della stagione. Susi festeggiaconin programmazione, 1.426 stabilimenti balneari coinvolti e 2.250 locali addobbati di rosa, tra ristoranti, trattorie e pizzerie. A questi si aggiungono 3.700 bar tematizzati in rosa, 1.200 boutique e 3.500 alberghi allestiti a tema.

Per colorare di rosa l'atmosfera e accogliere l'esercito di turisti attesi da tutta Italia e dall'estero si stanno predisponendo 31 mila palloncini rosa, 4mila metri di tulle, 8 chilometri di bandiere, 1.500 luci, 100mila gadget prodotti e distribuiti e 15mila rose realizzate per le decorazioni. Sono pronti al decollo 600 aquiloni mentre per addolcire il palato ci sono 300 chili di caramelle. Tutto rigorosamente in rosa. Stesso colore anche per la tavola: si lavora per preparare 20mila piadine e 4mila cocktail, ma anche una bruschetta lunga 10 metri, 2 tonnellate di pasta e 180 chili di ciambelline. Sulla maxi tavolata, lunga 200 metri, sono pronti per essere serviti 2,5 tonnellate di pesce grigliato. Allo scoccare della mezzanotte la Romagna si accende grazie alle luci e ai colori di 25 postazioni pirotecniche con 26mila i fuochi d'artificio, da ammirare anche dal mare da una delle mille barche pronte a levare l'ancora.

La Riviera, in festa da Comacchio a Cattolica, non dimentica però i terremotati dell'Emilia. In occasione dei più importanti eventi della maratona di divertimento, vengono allestiti dai volontari alcuni punti di raccolta fondi a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma e per promuovere il numero 45500, attivo per donare 2 euro alla ricostruzione con sms o chiamando da rete fissa.