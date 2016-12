Roma e la Girandola di fuochi

L'estate romana si apre con i fuochi pirotecnici della Girandola di Castel Sant'Angelo . Venerdì 29 giugno, in occasione della festa dei patroni della città, i santi Pietro e Paolo, alle 21.30 romani e turisti sono invitati a mettersi con il naso all'insù per ammirare i disegni che le scintille colorate creano sopra Castel San'Angelo. Per vederli sono stati previsti punti di avvistamento sul lungotevere Tor di Nona, lungotevere Altoviti, ponte Vittorio Emanuele II, ponte Principe Amedeo Savoia Aosta, ponte Umberto I e via del Banco di Santo Spirito.

Il presidente della Commissione capitolina Cultura, Federico Mollicone, invita tutti "a lasciare la macchina e fare una passeggiata per godersi lo spettacolo, anche perché si rischia di rimanere imbottigliati''. L'evento, costato circa 50mila euro, "quest'anno è dedicato al 500/mo anniversario dal completamento della volta della Cappella Sistina per mano di Michelangelo Buonarroti'', spiega l'assessore capitolino alla Cultura, Dino Gasperini. La V edizione della Girandola è un tuffo nella storia, rivista però attraverso un sofisticatissimo apparato tecnologico che, tra l'altro, permette di impiegare solo 18 tecnici e un progettista per un impegno per il quale in passato venivano coinvolti oltre 100

uomini.

La particolarità dell'edizione 2012 della Girandola è la complessa accelerazione che gli artifizi pirotecnici assumono durante la rappresentazione: 400 accelerazioni, 600 "candele romane" e "fontane falistranti" che illuminano l'intero circondario di Castel Sant'Angelo. Per il grande valore storico-culturale l'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Pontificio consiglio della cultura presieduto da sua eminenza il cardinale Gianfranco Ravasi.

A fare da cornice l'infiorata di Roma che torna per il secondo anno consecutivo, dopo quattro secoli di assenza: i maestri infioratori lavoreranno tutta la notte del 28 giugno per coprire 90 metri quadri si spazio con fiori tra cui 17mila garofani.