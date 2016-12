A Torino, il Kappa Futur Festival

Non c’è dubbio che Torino negli ultimi anni sia la culla della sperimentazione in ogni campo, dall'innovazione tecnologica all’intrattenimento musicale, E’ in questo spirito che si inserisce il Torino Summer Music Festival , meglio conosciuto come Kappa Futur Festival , una due giorni musicale che gli stessi organizzatori non hanno paura di definire “il nuovo format d’intrattenimento artistico e sportivo per giovani e famiglie nel più futuristico parco pubblico d’Italia”. L'appuntamento per tutti gli appassionati di musica elettronica è per sabato 30 giugno e domenica 1 luglio presso il Parco Dora della città . Sul palco si alternano alcuni veri mostri sacri di questo genere musicale.

La location è stata scelta con estrema cura: il Parco Dora è uno spazio contiguo al centro di Torino che si estende per 89.000 metri quadrati. Qui sorgeva lo stabilimento delle Ferriere Fiat e l'area è ancora caratterizzata dalla forte presenza delle preesistenze industriali. Un luogo perfetto per accogliere le atmosfere degli artisti protagonisti. La ristrutturazione intelligente e conservativa ha lasciato una grande tettoia, casa ideale di Kappa Futur Festival. Ma non solo: lo spazio del Parco Dora stimola e rende possibile sviluppare l’anima più urban e aperta del festival, che in questa occasione apre le porte anche ad attività sportive e al chill out per giovani e famiglie nei grandi spazi del giardino, alternando aiuole, aree gioco, percorsi e canali artificiali d’acqua.

Il Festival infatti vuole portare un messaggio innovativo sull’intrattenimento musicale, per questo si è scelto di suddividere l’evento in due giorni, da mezzogiorno a mezzanotte, per celebrare la cultura musicale più contemporanea nel primo festival diurno e open air dedicato ai suoni elettronici in uno spazio tutto da scoprire che trasforma l’idea stessa di città.