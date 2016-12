In Friuli i campioni di deltaplano

e alcuni comuni della, in, si preparano per ospitare il 38° campionato italiano di deltaplano, Le gare sono in calendario tra sabato 14 e domenica 22 luglio 2012, maha luogo un'anteprima con ilUna sorta di "prova generale" per testare il campo di gara e le sue condizioni.

Il programma della Volkswagen Cup, disponibile sul sito internet http://www.vololiberofriuli.it/ prevede la possibilità di iscriversi sul posto a partire dalle 12 di venerdì a Bordano, presso il Camping Lago 3 Comuni. Si comincia a volare sabato mattina dalle ore 12: si decolla presso il Monte Cuarnan, si atterra (e si festeggia) a Bordano, nelle adiacenze del campo sportivo. Nel pomeriggio sono programma gite panoramiche della zona mentre a Gemona è in programma un'esposizione di automobili. Domenica pomeriggio si possono effettuare voli liberi.

"Il Friuli - spiega Tom Weissemberger, uno dei migliori piloti al mondo e componente della squadra austriaca - è una delle zone a livello mondiale che più si presta a questo tipo di competizioni in quanto vi si trova un’estrema varietà di condizioni. Questo permette scelte di gara molto ampie e la possibilità di volare con le più disparate condizioni meteorologiche”.

In luglio, in occasione dei Campionati Italiani, saranno presenti oltre cento piloti di differenti nazionalità. Nei sette giorni di gara i piloti sorvoleranno i cieli friulani ma anche veneti, sconfinando in Slovenia e in Austria. La competizione decreterà il campione italiano per l’anno in corso ma, grazie alla formula “Open”, vi potranno partecipare piloti provenienti da tutto il mondo. Già numerosi sono gli iscritti da varie nazioni tra le quali Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia, Scozia, Ucraina, Germania, Svizzera e Russia. Tutte le gare in programma seguiranno la formula “Cross Country”, ovvero distanza con boe di riferimento. Questa formula, ormai la più usata nelle gare internazionali, prevede una serie di percorsi che i piloti devono compiere nel minor tempo possibile. In una singola prova il tema di gara può variare da 60 a 200 chilometri, e il tempo necessario ai piloti più veloci per coprire tali distanze, sfruttando esclusivamente le correnti ascensionali, può variare da una a sei ore.

L'evento, in sé molto emozionante, è affiancato da numerose attività collaterali dedicate allo sport, ma anche momenti di intrattenimento, di gastronomia e di cultura. Tutte le informazioni sul Campionato Italia Open sul sito www.vololiberocarnia.it.