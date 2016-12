Padova, riapre il Castello Carrarese

In occasione della Giornata Europea della Musicao il Cper ospitare un concerto jazz: protagonista l’orchestra di Tommaso Cappellato, un organico di quattordici elementi diretto da Michele Corcella. L'evento, promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova è inserito nel format “Estate Carrarese” che ha avviato al suo interno una campagna di raccolta firme per la valorizzazione del Castello lanciata dal FAI di Padova.

I padovani, e non solo, possono così ammirare l'edificio nella sua forma finale, quella datagli dai Da Carrara e in particolare da Francesco il Vecchio negli anni fra il 1374 e il 1378, in cui fu non solo una struttura militare, ma una residenza signorile di grande magnificenza, decorata di affreschi, eleganti logge, purtroppo perdute. Una riscoperta per molti che non ricordano neppure che Padova avesse un castello, probabilmente perché è stato fino al secolo scorso il carcere cittadino.

Una serata speciale che si inserisce nel contesto europeo delle celebrazioni della Festa della Musica, nate in Francia nel 1982 il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate. Dal 1995 ha assunto carattere internazionale e viene infatti celebrato in più di ottanta paesi nei diversi continenti e in numerose città d’Europa: Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Istanbul, Londra, Liverpool, Napoli, Parigi, Praga, Roma. A creare la giusta atmosfera ad un evento così prestigioso ci pensa l’Orchestra Jazz di Tommaso Cappellato batterista e compositore eclettico e creativo. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti.