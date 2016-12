Il San Daniele ci invita a casa propria

E' uno dei prodotti italiani più conosciuti nel mondo e uno dei sapori più tipici della nostra gastronomia: il prosciutto San Daniele fa festa e invita tutti i suoi estimatori a casa propria, per conoscerlo meglio e condividere un allegro momento di convivialità. L'appuntamento è da venerdì 22 e lunedì 25 giugno a San Daniele del Friuli per quattro giorni all'insegna del gusto. In occasione di "Aria di festa" il borgo si trasforma in un grande palcoscenico: le antiche vie, le piazze medioevali, i palazzi storici diventano lo scenario di eventi musicali, spettacoli e, naturalmente, continue degustazioni di prosciutto.

Durante i giorni della festa i prosciuttifici aprono gratuitamente le porte ai visitatori, proponendo corsi per tutti, alla scoperta dei segreti del San Daniele: come servirlo, come abbinarlo, persino come tagliarlo, con degustazioni guidate in cui il prosciutto di San Daniele viene accostato al Friulano e agli altri vini della Regione grazie alla collaborazione tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e ERSA (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale), che propongono inoltre tante ghiotte occasioni di confronto con i prodotti e le tradizioni locali.

La manifestazione "Aria di Festa" giunge in un momento particolarmente intenso nelle attività del Consorzio: è in pieno svolgimento "San Daniele, il prosciutto per ogni pane italiano", il tour che quest’anno e l’anno prossimo festeggia per tutta l’Italia i 50 anni del Consorzio, fondato nel 1961. Tante tappe che portano il prosciutto friulano a confrontarsi con il pane di diverse regioni. Il San Daniele è infatti uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo: un marchio che nel 2011 è stato apposto su 2.690.000 prosciutti.



La festa è anche l'occasione per conoscere la zona: San Daniele del Friuli, patria di questo delizioso prodotto, è un centro di origine antrica che domina il suggestivo panorama del Friuli collinare, un territorio vario e pittoresco in cui boschi, fiumi e ruscelli si alternano a campi arati e piccoli borghi. L'area gode di un particolare microclima, ottimale per la stagionatura del prosciutto, caratterizzato dall’incontro delle fresche correnti alpine con quelle calde dell’Adriatico e dalla natura morenica del terreno che favorisce un drenaggio costante dell’umidità.



Oltre alle bellezze della natura si trova un patrimonio storico-culturale prezioso: a San Daniele merita una visita l’antico Palazzo Comunale con la Loggia del XV secolo che ospita la Biblioteca Guarneriana, dove si conservano rarissimi codici miniati. Da non perdere anche la Chiesa di S. Antonio Abate con splendidi affreschi rinascimentali. Le colline attorno alla città sono costellate di castelli, mentre spostandosi verso nord di soli 11 km, si trova la Riserva Naturale del Lago Cornino; verso sud invece c'è l’Oasi Naturalistica di Quadris, un’area adibita alla reintroduzione della cicogna bianca e dell’ibis eremita; a nord-ovest, il Parco Culturale di Castelraimondo permette ai visitatori di passeggiare fra antichissime testimonianze geologiche, archeologiche e storiche.



Il programma completo della festa è disponibile online sul sito www.ariadifesta.it.