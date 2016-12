Alta Val di Non, emozioni a due ruote

E' fresca di apertura la nuova pista ciclopedonale dell' Alta Val di Non , un anello della lunghezza di 25 km che si sviluppa su strade asfaltate e pavimentate, che collega tra loro i paesi di Malgolo, Romeno, Salter, Cavareno, Sarnonico, Ronzone, Malosco e Fondo, e che fa poi ritorno al paese di Romeno nel verde attraverso Pradiei, area di interesse naturalistico-paesaggistico. All'anello di 25 km di aggiunge un itinerario sterrato per mountain bike che collega i paesi di Don e Amblar per un totale di 7 km.

La nuova pista conclude e completa un progetto durato per più di cinque anni e che ha interessato otto Comuni: Romeno, Don, Amblar, Cavareno, Sarnonico, Ronzone, Malosco e Fondo. Il progetto, curato dall'Ufficio piste ciclopedonali della Provincia di Trento, era stato approvato nel 2007 con l'obiettivo di fornire la Val di Non della prima ciclabile ad uso turistico, ricreativo e di mobilità alternativa a servizio sia di turisti che di residenti.

Ma la passione per la bicicletta trova scenari incomparabili e tante iniziative anche in altre parti della regione. Secondo l'Apt della Valle di Fiemme, il futuro del turismo è sempre più senza automobile e per questo propone per l'estate il progetto FiemmE-motion. Ci sono allora navette, bici e monopattini elettrici, bici tradizionali, autobus di linea efficienti, impianti di risalita, collegamenti pedonali, servizi di bike sharing e tettoie fotovoltaiche per ricaricare le bici. Il progetto coinvolge tutta la Val di Fiemme: Comunità Territoriale, Comuni, Azienda per il turismo, hotel, aziende, artigiani e commercianti e si propone di permettere agli ospiti di lasciare l'auto nel parcheggio dell'hotel e di muoversi in piena libertà utilizzando mezzi e servizi a basso impatto ambientale.

Gli alberghi coinvolti offrono la Fiemme-motion card, che permette di viaggiare gratuitamente nelle valli dolomitiche di Fiemme, Fassa e nel Primiero su tutti gli autobus di Trentino trasporti, con sconti del 30% per tutto il Trentino. Nella Card sono contenuti servizi di navetta urbani, agevolazioni per i servizi di bike-sharing, ingressi liberi per musei, percorsi in quota ludici, sportivi e culturali, sconti per passeggiate a tema ed escursioni guidate nei luoghi eco-sostenibili ed eco-sensibili.