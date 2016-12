Pesaro, una festa con i bambini

I bambini forse non possono fare una intera notte bianca, ma una mezzanotte sì. E' quella che la città ditradedica a loro e alle loro famiglie, con una serie di iniziative divertenti e tutte da scoprire. Allai sono allestite 14 aree riservate a laboratori didattici, pensati per acuire le percezioni, sviluppare la manualità, nutrire la fantasia, padroneggiare le emozioni e imparare cose nuove con gioia e divertimento.

Per l'occasione anche la toponomastica della città viene modificata: arrivano Piazza di Pinocchio, Piazza del gusto, Cortile della magia, Cortile delle fiabe, Viale dello sport, Via del gioco per indicare con più chiarezza e rendere subito riconoscibili i luoghi dedicati ai singoli temi. Il clima giocoso è completato dalla presenza di 19 gruppi di teatranti e circensi che animano le piazze e le vie

foto Ufficio stampa

Musei Civici, Palazzo Toschi Mosca, Piazza Toschi Mosca 29 . Venerdì 15 e sabato 16 giugno ore 21

Una speciale visita del museo: un percorso animato e creativo fatto di suggestioni visive e sensoriali che ricordano ed evocano il bosco, il buio, la magia e l' ignoto. Al termine della visita i partecipanti possono prendere parte ad un laboratorio, dove attraverso l'uso di materiali come stoffe, calze, bottoni e carte si dà forma alle proprie figure fantastiche. L'attività è gratuita (i genitori che vogliono visitare il museo pagano il regolare biglietto 4 euro)

Laboratorio Ti ho trovato Mascherina!

Piazza del Popolo Venerdì 15 e sabato 16 dalle ore 18

Laboratorio manuale di costruzione maschere insieme ai membri del Teatro dei Bottoni

Infine, in Piazza del Popolo, dedicato ai genitori e agli adulti in generale c'è un laboratorio con dimostrazioni di Pronto soccorso pediatrico, a cuira della C.R.I. (Croce Rossa, sezione di Pesaro), per imparare come intervenire sui bambini in caso di ostruzione delle vie aeree in età pediatrica.

L'Associazione pesarese albergatori (APAhotel 0721 67959 - www.apahotel.it) propone pacchetti di varie tipologie per la partecipazione all’evento.