In Veneto a scuola di pane

Un fine settimana per scoprire il più antico dei sapori, quello del pane. Molino Quaglia a Vighizzolo d'Este, in provincia di Padova ospita domenica 17 giugno Comunipane, il simposio tecnico sul pane italiano giunto alla quarta edizione. Oltre all'appuntamento per gli addetti ai lavori, ci sono tante iniziative per il pubblico, per conoscere il pane, la sua tradizione, la lavorazione con il lievito madre, e per imparare a farlo in casa.