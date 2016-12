Gardaland by night

. L'iniziativaprolunga per tutta l'estate (l’orario di apertura del parco, con altre 5 ore di divertimento, in un'atmosfera animata da sfavillanti luci, colori e attrazioni ancora più scenografiche in versione notturna. Per l'entrataè previsto

Il 15 giugno si festeggia il via alle notti magiche di Gardaland con l'evento "Number One… Night is Magic", in compagnia di Edo e Luca Viscardi, DJ di Radio Number One che propongono la musica più bella dagli anni 80 ad oggi. Piazza Valle dei Re si trasforma per l'occasione in discoteca a cielo aperto con danze per tutti. Per la prima volta un aspirante DJ, scelto tra tutti i partecipanti al contest indetto da Radio Number One e Gardaland “DJ per una Notte”, ha la possibilità di esibirsi per 20 minuti nella sua personale performance musicale.

Naturalmente le attrazioni del parco sono tutte da godere nella cornice notturna, carica di fantasia e di divertimento: Raptor, le Montagne Russe Alate, nei colori della sera sono ancora più adrenaliniche; la novità 2012, "L'Era Glaciale l'Esperienza 4D" diventa una fantastica avventura multisensoriale che combina immagini in 3D tratte dal cartoon campione di incassi ed un’incredibile varietà di effetti speciali.

Tutti da vedere anche gli show messi in scena dal cast artistico del Parco. Tra tutti segnaliamo: Il Sogno di Gardaland, che porta nel Parco la straordinaria suggestione delle immagini 3D proiettate nella cornice della Valle dei Re; la Sabbia Magica e la Forza della Natura con le sapienti mani di Paolo Carta che danno vita ad incredibili disegni sulla sabbia. Magical Adventure - uno spettacolo musicale, rituale e misterioso che, con la forza della magia, insegna al pubblico del Gardaland Theatre il rispetto per l’Universo nel quale viviamo e Magicalchimia lo show in scena al Castello di Mago Merlino dove le pozioni magiche si trasformano in spettacolo.

Il biglietto intero per l'ingresso al parco costa 37,50 euro, il ridotto 31 euro (bambini al di sotto dei 10 anni, militari, senior oltre i 60 anni), mentre l'ingresso serale dalle 18 alle 23 costa 16 Euro. Sono previsti biglietti e abbonamenti per famiglie con nuclei di 3, 4, 5 persone e vantaggiose opportunità per gli abbonamenti per tutta l'estate o per chi acquista il biglietto sul sito www.gardaland.it.