In campo per l'Emilia

L’Associazione Medici Brianza e Milano O.N.L.U.S., prosegue il suo cammino nel sostenere progetti benefici. Per aiutare i cittadini dell’Emilia, che in questo momento stanno vivendo una situazione particolarmente disagiata, ha organizzato, in sinergia con L’Associazione Amici di Nova e con il Patrocinio del Comune di Nova Milanese, un triangolare di calcio tra:

• ASSOCIAZIONE MEDICI BRIANZA E MILANO O.N.L.U.S.

• VECCHIE GLORIE MILAN–INTER

• ZERO 2 AMICI E FAN

Gli Zero2, che negli anni passati hanno sempre sostenuto con la loro musica numerosi eventi benefici della O.N.L.U.S., hanno scelto di scendere in campo in prima persona, formando la propria squadra con amici/fan e giocando a favore dei bisognosi. Questa è solo la prima di numerose partite già in programmazione.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 giugno è in programma una piacevole anteprima dedicata al calcio giovanile. A partire dalle ore 16.30 un torneo sostenuto dalla Scuola di Canto LaSiFa, ha come protagonisti i giovani allievi di varie scuole calcio,

Durante la manifestazione non manca la musica, in compagnia di Sensazioni Forti di Mirox, Giorgia Alissandri, Pibe, Cix, Marco Brioschi, Scacco Matto, Franco Romeo e altri personaggi che hanno confermato l’adesione gratuita all’evento; guest star Ronny Jones.



Il tutto è presentato e condito dall'eccentrico duo milanese POP AP, cantautori pop e conduttori televisivi/radiofonici che animano l'evento con la loro musica, la loro simpatia e dinamismo, in collaborazione con Alberto Zanni di Radio Reporter.

Ringraziamo Alessandro per la segnalazione.