Costa degli Etruschi, la Notte è Blu

Grande festa di inizio estate in Toscana, sulla Costa degli Etruschi. Sabato 16 e domenica 17 giugno torna la Notte Blu, la manifestazione che anima questo tratto di costa, da Livorno a Piombino , con luci, colori, feste in spiaggia e nelle discoteche, spettacoli di strada ed esibizioni danzanti, fuochi d'artificio e mercatini, eventi culturali ed enogastronomici.

Il programma è vastissimo: tutti i dettagli località per località sono disponibili sul sito Internet della manifestazione http://www.notteblucostadeglietruschi.it, nel quale si possono anche trovare le varie promozioni a disposizione dei turisti in vigore per i giorni della festa presso ristoranti, alberghi e altri esercizi delle varie località.

La cerimonia di inaugurazione si svolge a Castagneto Carducci, sabato 16 giugno con la consegna ufficiale della Bandiera Blu a Marina di Donoratico. Oltre 180 gli eventi sparsi per il territorio costiero, in un programma che ogni giorno si arricchisce di altre iniziative, tra iniziative culturali, enogastronomiche, sportive, rivolto a tutti coloro che amano la Toscana proiettata nel Mediterraneo. Tutta la Costa degli Etruschi si trasforma in un unico grande palcoscenico per festeggiare l'inizio dell'estate.

Intriganti proposte per le due giornate: concerti, mercatini, spettacoli, cene a tema, degustazioni di prodotti tipici, musei aperti, beach party, shopping, aperitivi sulla spiaggia, promozioni, e tanto altro con un unico denominatore comune: il colore blu delle Bandiere, del mare, del cielo... e della notte.