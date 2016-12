Pisa, la notte di Luminaria

Nel centro di Pisa per una sera la luce elettrica se ne va, lasciando campo libero a lumini e piccole luci di cera. E i Lungarni si accendono di un'atmosfera magica, nell'attesa dei fuochi pirotecnico-musicali, degli spettacoli e delle decine di iniziative in programma per sabato 16 giugno, data di Luminaria, la manifestazione con cui la città celebra ogni anno San Ranieri, il suo santo patrono.

La storia della Luminara coincide con la storia stessa di Pisa e del suo protettore. San Ranieri morì nella chiesa di San Vito il 17 giugno 1161: la prima data ufficiale della Luminara è il 25 Marzo del 1688 quando nel Duomo venne collocata l’urna contenente il corpo del santo: la traslazione fu l’occasione per una memorabile festa cittadina in cui il passaggio della processione era accompagnato dalla luce dei ceri. La Luminara fa rivivere quel particolare momento e costituisce un appuntamento tradizionale per i pisani, ma è sempre più conosciuta anche tra i turisti italiani e stranieri. Per l'edizione 2012 sono attese oltre 100mila persone.

All’imbrunire del 16 giugno i Lungarni vengono privati dell'illuminazione artificiale, sostituita da quella a cera. In vista della festa patronale del 17 giugno. I lumini, meticolosamente deposti in bicchieri, vengono appesi all'interno di telai di legno dipinti di bianco e chiamati in gergo "biancheria". La biancheria è modellata in modo da esaltare le sagome dei palazzi, dei ponti, delle chiese e delle torri che si affacciano sui lungarni pisani. Per dare le dimensioni dell'impresa, ecco qualche dato: vengono utilizzati 120mila lumini, che "vestono" 130 palazzi grazie a 12,5 km di biancheria, (di cui 2 km di biancheria nuova). Dopo l’accensione, per effetto del riverbero di tutte queste luci tremule nelle acque dell’Arno, dove vengono deposti ed affidati alla corrente anche lumi galleggianti, l'atmosfera diventa davvero magica. E, dopo 11 anni, anche la Torre pendente torna a illuminarsi completamente in onore di San Ranieri, in occasione della Luminara. E' la prima volta, dopo i lunghi lavori di restauro al campanile, che il complesso monumentale di piazza dei Miracoli entra a pieno titolo a far parte della festa cittadina.