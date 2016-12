Italia romantica

Liguria, La Via dell’Amore, Riomaggiore-Manarola (La Spezia, Parco Cinque Terre)

La(Via de l'Amùu, in lingua ligure) è sicuramente l'itinerario più romantico d'Italia. La famosa strada fa parte del sentiero n.2, il “sentiero azzurro”, uno dei tanti itinerari compresi nell'area naturale protetta del. Si tratta di un breve itinerario, di circa 1 km, molto agevole e suggestivo. La stradina infatti è posta tra roccia e mare, ed è ricca di vegetazione rara come la Brassica robertiana ( parente stretta con il più comune cavolo); di macchia mediterranea e di vegetazione esotica come agavi, pitosfori, e fichi d'India. Il percorso, così come si presenta oggi, si snoda dala quello diInfine, sul percorso, in località Vaulüngu (nei pressi di Manarola), si trova il Bar dell’Amore, un punto di ristoro molto suggestivo con balconata a picco sul mare.

Veneto, Verona, casa Capuleti e "casa di Romeo".

Casa Capuleti, meglio nota come, è una casa torre (posta in via Cappello), sulla cui facciata, decorata da eleganti finestre, spicca il famoso balcone dal quale Giulietta si sarebbe affacciata per parlare con il suo amato Romeo. Questo luogo è un vero must per tutti gli innamorati che, in visita a questo tempio dell'amore, attaccano sulle mura della torre lettere indirizzate a Giulietta, con la richiesta di essere aiutati nelle loro questioni amorose. Una curiosità: per rispondere agli innumerevoli bigliettini è stato addirittura creato il “Club di Giulietta, un gruppo di persone che si impegna ad accogliere e a rispondere alle circa 4.000 lettere che ogni anno vengono indirizzate alla giovane Capuleti. Se invece volete scoprire dove abitavadovete dirigervi verso via Arche Scaligere, dove si trova la nota “casa di Romeo”. L'abitazione, un' autentica architettura medievale, non è visitabile all’interno ma nel ristorante adiacente sono accorpate alcune stanze. In questa casa, si dice, vissero i Montecchi. Sulla facciata è presente un’iscrizione a ricordo della storia di Romeo e Giulietta: “ Oh! Dov’è Romeo?... Taci, ho perduto me stesso: io non son qui e non son Romeo, Romeo è altrove” (“Atto I Scena I Romeo e Giulietta”)