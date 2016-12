Il Trentino a misura di famiglia

Il Trentino con i suoi prati fioriti, l’acqua limpida dei laghi, le montagne patrimonio dell’Unesco e le sue storie leggendarie è la cornice ideale per il relax di tutta la famiglia. E per una vacanza, o anche per un weekend lungo all'insegna della natura le occasioni sono numerosissime.

Programmi di intrattenimento per bambini e adulti anche nella “perla” della Val Rendena,, e adove educatori ambientali del Parco Naturale Adamello Brenta insegnano ai piccoli quanto la natura sia preziosa e ricca di sorprese e dove la Dolomeet Card per gli adulti permette di esplorare e conoscere il territorio con escursioni guidate e visite a musei e a castelli.

Ma il Trentino è anche terme : quelle di Comano , ad esempio, dove acque scientificamente riconosciute tra le più efficaci, permettono di curare in modo naturale la dermatite atopica. E per prendersi cura, oltre che della pelle, anche della forma fisica, ecco la possibilità di scoprire le Dolomiti di Brenta in mountain bike, facendo trekking o arrampicate. Per i più piccoli il divertimento è garantito anche dalla presenza degli animatori di Comano Junior (il club che racchiude alberghi, appartamenti e servizi per famiglie) che organizzano giochi, gite alle fattorie dei contadini, o escursioni in trenino. E tutta l’estate a Comano è attivo anche GIOCAINSIEME, il miniclub per ragazzi tra gli zero e gli undici anni che propone tante interessanti attività per genitori figli e, perché no?, nonni.

. E allora, perché non soggiornare tra Trento, ile laper una vacanza che unisce natura, cultura e avventura? Come ci segnala il portale www.familigo.eu , oltre ai tesori artistici della città di Trento e all’incantevole terrazza naturale del Monte Bondone, c'è “Starbene nella natura”, il programma settimanale di attività proposto dalle strutture alberghiere del territorio per un soggiorno davvero rigenerante in grado di soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

foto Getty

E ancora, il Trentino è sport e avventura. Agli amanti del rafting e della mountain bike consigliamo la Val di Sole battezzata, non a caso, il regno dell’acqua grazie al fiume Noce che l’attraversa e che offre un’occasione unica per praticare canoa-kayak, hydrospeed, canyoning e tarzaning. Senza dimenticare i bambini che anche qui possono trovare servizi e attività tutti per loro.



C’è perfino una zona capace di mettere d’accordo sia chi vuole vivere una vacanza “a cento all’ora” sia chi vuole sognare ad occhi aperti. E’ la Val di Non, solitamente ricordata per le sue mele, che offre stretti canyon da esplorare a piedi, sospesi a mezz’aria con mantellina e ricetrasmittente, ma anche l’incantevole Castel Thun dove le bambine e le loro mamme potranno davvero sentirsi principesse per un giorno.



Tra le altre località particolarmente attente alle esigenze delle famiglie ricordiamo la Val di Fiemme dove, grazie alla Family Card, gli hotel propongono ai bambini escursioni nella natura, acrobazie fra gli alberi e laboratori per imparare a mungere capre e mucche. Dal 2 al 14 luglio, in particolare, le settimane tematiche suggestivamente intitolate “del Fantabosco” offrono escursioni teatralizzate con i personaggi più amati della televisione e la sera show nelle piazze dei paesi. Per non essere da meno, dal 25 luglio al 7 settembre il comprensorio di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi invita tutti a scoprire il suo programma d’intrattenimento “Dolomiti Family Fun”. Il Funny Bus porterà i piccoli ospiti dagli hotel ai luoghi dove si svolgono le attività con i Funny animatori, veri e propri professionisti della cura e del divertimento dei bambini.



Dal 2012 la lista si allunga con altri cinque località che godono di una natura incontaminata e offrono una calda e genuina accoglienza e prezzi accessibili. “Quest’anno scelgo io” è il nome del programma che vede come protagonisti il bosco e il parco delle Valli Giudicarie, i laboratori di esperienze della Valle del Chiese, il lago e la natura della Valle di Ledro, il benessere all’aria aperta dell’Altopiano della Vigolana e un tuffo nel passato nell’incantata Valle dei Mòcheni.



E infine il Trentino è strutture ricettive adatte ad ogni tipologia di utente e di budget. Chi non vuole rinunciare a una vacanza in hotel sa che qui potrà trovare alberghi che propongono ogni giorno miniclub e attività per bambini (www.giocovacanza.it), chi preferisce andare in appartamento può scegliere all’interno di una selezione di circa 3000 possibilità di alloggio (www.visittrentino/appartamenti) mentre chi è alla ricerca di un contatto genuino con la natura non ha che da cercare la propria soluzione all’interno del portale www.agriturismotrentino.com