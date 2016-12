Castello di Rivalta, week end green

La manifestazione propone passeggiate diurne ed escursioni by night, gratuite e guidate da esperti, lungo il fiume Trebbia sulle tracce del generale cartaginese Annibale, che combatté proprio su questo fiume una storica battaglia contro i Romani. Tra le attività proposte ci sono laboratori di riciclo creativo e attività con intento didattico, alla ricerca delle orme degli animali, percorsi creativi rivolti ai bambini, per imparare a riconoscere sassi ed erbe, insegnare l’approccio ad una vita più sostenibile e aiutare a riconoscere l’ecosistema. I visitatori sono accompagnati dai collaboratori del Museo di Storia Naturale di Piacenza coordinati dalla prof Annarita Volpi. Sono poi in programma danze, musica e degustazioni nel Borgo di Rivalta, che racchiude il magnifico Castello dei Conti Zanardi Landi, nel quale sono state ambientate scene e sequenze dello sceneggiato “La Certosa di Parma”.

Tra le altre iniziative che connotano il weekend ispirato ai ritmi “green” al Castello di Rivalta, nell’ambito dell’evento “Il Borgo in Festa”, spiccano, durante la mattinata del 10 Giugno, la camminata "Quattro passi con Annibale nel parco", organizzata dal Parco Regionale e fluviale del Trebbia in collaborazione con i Trebbianauti; partendo dalla strada Gragnana si arriva al castello di Rivalta (prenotazione obbligatoria). Ci sono poi il tradizionale mercatino serale, mentre lungo le vie del borgo gli espositori propongono opere realizzate con materiali di recupero, la presenza dei volontari della Lipu e Legambiente di Piacenza, che presentano un documentario firmato da Luigi Ziotti, e ancora la personale espositiva dell'acquerellista piacentino Andrea Ambrogio noto illustratore naturalista.

Immancabili le visite guidate al Castello con animazione "Il segreto trafugato nel maniero spiritato" (diurne e serali su prenotazione), il trucca bimbi e un laboratorio presentato in anteprima dalla delegazione FAI di Piacenza “Terra! Terra!” . Gran finale con un’ intrigante cena con delitto "Cuochi, delitti ed intrighi", dedicata alla (finta) vera storia della nascita del Torrone, ovvero un viaggio nel Medio Evo alla mercé di un cuoco fellone che cerca di mettere in scacco Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. A mezzanotte, come da tradizione, i fuochi d’artificio di Rivalta. Tra le altre proposte, una suggestiva visita guidata serale al castello (in particolare durante la serata di sabato sera, per adulti c'è un tour alle ore 23.00 che consente di vedere i fuochi d’artificio dalla torre del castello), degustazioni, laboratori al Museo delle Cere.

Tutte le informazioni sui siti www.castellodirivalta.it e sul blog www.castellorivalta.blogspot.com

Ringraziamo Orazio Zanardi Landi per la segnalazione