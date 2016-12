YouTo, Torino a misura di Under 30

La città, nominata capitale europea dei giovani 2010, vuole continuare a mantenere questo primato ed essere una "palestra del futuro", in un progetto che prevede la riqualificazione di interi quartieri oggi molto frequentati grazie al moltiplicarsi di locali e spazi culturali - gallerie d'arte, negozi di design, laboratori creativi - all'insegna di nuovi linguaggi che mettono al centro i giovani e scommettono sulle loro potenzialità.

Sono quattro i filoni del programma di ToYu: Life, Creativity, Training e Sport. Life raccoglie i festival di musica che da anni portano a Torino gli artisti più interessanti del panorama nazionale e internazionale - come Traffic Free Festival, Mtv Days – e i nuovi appuntamenti come Seattle Torino/One way, un evento che celebra con Chris Cornell il grunge di Seattle; Europa Cantat il principale festival corale per la prima volta in Italia e la rassegna delle arti performative e creative Performing Festival. A questo si aggiungono le rassegne teatrali, come il Festival delle Colline Torinesi e Teatro a Corte, per arrivare a originali produzioni che coniugano teatro, arti di strada, danza, nouveau cirque e performing art in spazi inediti della città. Creativity invece è il filone laboratorio che fa incontrare i giovani creativi di tutto il mondo nel luoghi simbolo della città dedicati alle arti emergenti sulle quali Torino sta puntando quale leva di sviluppo per il futuro. Tra questi il Pic Turin, festival di arte muraria dedicata ai giovani writers.

Nella sezione Sport sono poi raccolte numerose manifestazioni sportive, con un'attenzione particolare agli sport urbani: Torino Street Style, ospitato nel centro di Torino sarà l'occasione per conoscere e cimentarsi in sport poco conosciuti come orienteering, Trail Running, Mountain-Bike, Street Golf, Polo bike, ruota di Rhon, BMX, Skate e Street Boulder.

I giovani turisti che durante Young City sceglieranno Torino come meta di vacanza potrannoorino Young Card è il pass per la città valido 2 giorni al costo di 15 euro a persona che comprende 2 ingressi gratuiti a scelta tra i 42 musei di Torino e un biglietto 2 giorni Gtt in omaggio per accedere ai mezzi di superficie urbani e suburbani e alla metropolitana, biglietto ridotto per i principali festival di musica e teatro a pagamento, altre agevolazioni e sconti per lo shopping in diversi negozi. La Torino Young Card sarà presto in vendita presso gli IAT di Torino (Piazza Castello/via Garibaldi, Stazione ferroviaria di Porta Nuova, Aeroporto internazionale di Torino) e on line su www.turismotorino.org . Inoltre tra il 7 giugno e il 5 agosto gli under 30 potranno usufruire dell'offerta 3x2 con cui è possibile dormire 3 notti a Torino al prezzo di due in una serie di strutture. Tutte le informazioni sono sul sito www.torinoyoungcity.it.