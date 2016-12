Varese in bicicletta

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Varese e dal CONI Comitato Provinciale di Varese, è organizzata da ASD Emissioni Zero che insieme a Ippovie Padane, lavora per promuovere le attività sportive all’aria aperta su tutto il territorio, cercando di far conoscere luoghi splendidi ma poco noti, proponendo esperienze all’insegna della natura e dell’ecosostenibilità, viaggiando a piedi, in sella ad un cavallo o ad una bicicletta.

DETTAGLI PROGRAMMA

SABATO 9 GIUGNO

ore 9.00 inaugurazione con Sindaco,assessori e Presidente CONI

ore 9.30 iscrizioni presso Info Point e partenza Escursione in Mountain Bike

ore 10.00 iscrizioni per escursioni in mountain bike ciclo tour

ore 10.30 dimostrazioni di bike trial con Tutorial e Scuola con il Camp.Nazionale Master FCI 2011

ore 12.00 Pranzo presso i nostri gazebi

ore 14.00 rientro escursione

ore 16.00 Prove libere Contest BMX

ore 19.00 Grigliata

ore 21.00 Concerto + spettacolo Bike Trial

DOMENICA 10 GIUGNO

ore 9.00 "Village Opening - Via Sacco, P.za Montegrappa, Giardini Estensi, Escursioni gratuite cicloturistiche

ore 10.00 Trenino atleti

ore 10.30 Apertura percorso per bambini in via Sacco

ore 12.00 Qualifiche e "BMX Freestyle"

ore 14.30 Semifinale

ore 16.30 finale

ore 18.00 Mary Glegis, premiazione e Happy hour

email insubria.bike.festival@gmail.com