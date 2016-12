Ragusa incontra il jazz e il gusto

Prende il viailIl festival si svolge aproseguee rappresenta una vetrina di primaria importanza, grazie al prestigio dei musicisti che hanno il piacere di esibirsi e all’attenta direzione artistica di Francesco Cafiso, uno dei talenti più precoci nel panorama jazzistico italiano. L’iniziativa è alla sua 5ª edizione e propone numerose iniziative collaterali. La prima è dedicata al vino Cerasuolo di Vittoria, un prodotto strettamente legato al territorio e che condensa in sé la storia e la cultura di questo zona. Infatti è stato proprio grazie alla coltivazione della vigna, introdotta dai Greci circa 2000 anni fa, che è nata la comunità del territorio.



Si inizia subito alla grande, è infatti Stefano di Battista ad aprire con il suo quartetto, sabato 9 giugno sul palco principale di Piazza Enriquez, la rassegna jazzistica siciliana. Sul palco con Di Battista, Gino Castaldo, uno dei massimi esperti musicali italiani che descriverà passo dopo passo tutti i brani che Di Battista ha scritto per alcune grandi figure femminili. Domenica 10 giugno è la volta del Francisco Mela trio (batteria, chitarra e contrabbasso). I concerti principali cominceranno alle ore 21,45 e l’ingresso sarà gratuito. Al termine gli artisti si esibiranno nelle jam session che saranno aperte dagli Urban Fabula. Il programma e tutte le informazioni sul festival si trovano sul sito Internet www.vittoriajazzfestival.it.

Il festival è anche l'occasione per conoscere il Cerasuolo di Vittoria, un corposo vino rosso ottenuto principalmente dai vitigni Nero d’Avola e Frappato. che, nella qualità attuale, nasce nel 1607, ovvero nella data di fondazione della città. Per suggellare questo binomio musica-vino, l’Enoteca regionale situata nel centro storico di Vittoria si trasforma in un vero e proprio jazz club: infatti ogni venerdì verrà montato un palco e durante l’esibizione si potrà degustare questo vero e proprio simbolo di Vittoria.



Altre due iniziative di primaria importanza, proposte dall’Amministrazione comunale, dal Rotary Club e dall'Associazione Sicily Jazz Music di Vittoria, che hanno come obiettivo l'avvicinamento dei giovani al jazz, sono il “Vittoria Rotary Jazz Award” e la “Vittoria Rotary Jazz School”.

La prima iniziativa ha un richiamo nazionale ed è dedicata ai musicisti emergenti che vogliono verificare il loro percorso artistico ed avere delle probabilità di vincere un'importante borsa di studio. Offre la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con altri eccellenti talenti del panorama jazz nazionale. La Vittoria Rotary Jazz School, invece, è rivolta agli studenti di conservatori e di scuole ad indirizzo musicale o a semplici appassionati che vogliono avvicinarsi a questo genere musicale. Le lezioni prevedono lo studio teorico e ampi spazi di musica d'insieme.

Infine, da non perdere la mostra "Luce del Mediterraneo", personale di Antonio Nunziate, visitabile dal martedì alla domenica (10-13; 18-21). Chiuso il lunedì.