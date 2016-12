A Spello per le Infiorate

, caratteristico borgo umbro, torna dal, una delle Infiorate più conosciute e apprezzate nel mondo, le. L'evento, organizzato in onore della festa cristiana del santissimo Corpo e Sangue di Cristo, è uno dei più importanti del suo genere sia per le dimensioni che per la qualità artistica delle opere realizzate. Oltre 1.500 mq di tappeti e quadri floreali, che si ispirano a motivi religiosi, vengono distesi nelle principali vie e vicoli della cittadina, per la gioia di tutti i visitatori

Infiorate di Spello, emozioni di fiori

La festa “floreale” comincia dal sabato mattina quando i visitatori potranno assistere all’entusiasmo dei lavori di preparazione. All’alba si dà inizio all'ultima corsa per la raccolta dei fiori (iniziata molti mesi prima) per completare la tavolozza dei colori; nel primissimo pomeriggio l’allestimento degli impianti di illuminazione e delle strutture protettive antivento e antipioggia; a seguire la realizzazione dei disegni o l’incollatura dei bozzetti sull’asfalto. Alle sei del pomeriggio la città è viva e animata come in nessun altro periodo dell’anno e si prepara a vivere la “notte dei fiori”, durante la quale gli infioratori, chini a terra fino a quattordici ore consecutive, depositano centinaia di milioni di petali sulla strada. Ma, il momento più interessante per tutti, bambini compresi, è infatti la veglia notturna, che si svolge nella notte tra il sabato e la domenica del Corpus Domini e che coinvolge attivamente tutte le persone e le famiglie di Spello (quasi 2.000 persone) nella realizzazione di oltre 2 km di splendidi tappeti e quadri floreali lungo le vie medievali del paese. La sera tutti i gruppi di infioratori si organizzano preparando torte, panini, bibite calde e caffè per vincere il sonno durante i lavori.

Entro le nove della domenica mattina le strade risultano ricoperte da un tappeto policromo e profumato. Uno spettacolo unico a vedersi. In un unico percorso floreale si stendono più di 80 infiorate tra tappeti (ciascuno dai 12 ai 15 mt di lunghezza, con una superficie minima di 15 mq) e quadri (dai 25 ai 90 mq.)

Infine, con la processione domenicale presieduta dal Vescovo, le splendide composizioni si dissolvono nell'aria e possono essere calpestate da chiunque. Di queste opere artistiche non rimane più nulla, se non nella memoria di chi le ha ammirate brevemente e nelle foto e nei filmati a colori che le hanno immortalate. Una magnificenza ancor più stimabile e commovente in considerazione dell’impegno della preparazione e del breve splendore di cui queste opere d’arte hanno goduto. L’allegria tuttavia non si spegne e tutta la città continua ad assaporare e a condividere, fino alle simboliche premiazioni della sera, questa esperienza di altissimo valore artistico e umano.