Castello Quistini è una dimora del 1500 con un meraviglioso giardino botanico al suo interno, situata a Rovato, in provincia di Brescia. Qui è possibile effettuare il tour "Tra Rose, Storia e Leggenda", tra oltre 1500 varietà di rose, angoli verdi, il giardino segreto delle ortensie, il giardino bioenergetico, il brolo (ovvero l'orto) dove trovare le più strane e antiche varietà di piante da frutto e un orto dei semplici per un magico percorso olfattivo.

Il biglietto d'ingresso prevede una mappa dei giardini e delle sale visitabili per scoprire da soli le bellezze e i segreti che caratterizzano questo magnifico luogo. Alle ore 16,00 è prevista inoltre una visita guidata botanica e storica. Il Castello Quistini si trova in Via Sopramura 3/A - 25038 Rovato (Bs) Tutte le informazioni sul sito www.castelloquistini.com

Ringraziamo Andrea per la segnalazione.

I Giardini di Castello Quistini, progettati e curati dalla famiglia proprietaria del palazzo, rappresentano un'oasi verde per tutti gli appassionati di botanica o per chi semplicemente desidera passare una domenica all'aria aperta assaporando i profumi immergendosi in un'atmosfera unica. La dimora e i giardini sono visitabili da aprile a novembre tutte le domeniche e festivi (attenzione: sabato 2 giugno 2012 il castello e i giardini restano invece chiusi).