BeneventoCittàLuce

Fino alla fine di giugno, nelle ore dopo il tramonto, l’antica città sannita risplende con "Benevento CittàLuce – Nuova Luce sulla Città", un percorso di valorizzazione del centro storico promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, con la direzione artistica di Francesco Capotorto. L’iniziativa nasce dalla oramai consolidata tradizione dei percorsi di luci in Campania, che si ispira ai Son et Lumiere francesi, ma con una diversa e più specifica vocazione multimediale e turistica.

Tre voci molto diverse raccontano le storie e i luoghi, partendo dal protagonista principale, il vento, impersonato dalla voce dell’attore Luca Ward, che racconta fatti e sensazioni al presente ed in prima persona; fa da contraltare un fantomatico Rettore di una Benevento parallela, impersonato dalla voce dell’attore Peppe Fonzo, che racconta ed interloquisce con il vento nello sviluppo della trama narrativa. Infine la sintesi con la voce di Lello Giulivo, che porta a compimento il racconto congedando i due protagonisti in un finale roboante.

La visita prende le mosse dal Teatro Comunale di Benevento, punto di accoglienza del percorso (prenotazione obbligatoria), per poi proseguire in gruppo attraverso i suggestivi vicoli del centro storico a raggiungere la Rocca dei Rettori porta ideale della città e luogo di presentazione e conoscenza dei due protagonisti principali: il vento ed il Rettore della Benevento parallela. Una strana proiezione dona figurazione alle parole, che raccontano di un passato lontano e primordiale risalente all’origine più lontana della città.

Poi il complesso di Santa Sofia, da poco più di un anno nel novero dei siti patrimonio Unesco. Si entra prima nella chiesa, illuminata come nel medioevo con candele, mentre rieccheggiano i canti ambrosiani, così come avveniva nel medioevo, in epoca longobarda. Poi il chiostro, illuminato di una luce “Lunare”, dove il vento racconta della sensazione che da sempre accompagna quel luogo di perenne medioevo. Il tutto mentre i 47 pulvini che lo popolano continuano a raccontare le storie scolpite nel marmo, attraverso voci, tagli di luce, particolari video.

Lasciato il complesso di Santa Sofia, il percorso continua in direzione dell’Hortus Conclusus, con una prima sosta nel piccolo giardino d’ingresso, illuminato in maniera ambigua, a rendere da una parte il moderno con normalissime luci da esterno cui si contrappongono tagli di luce su reperti di origine romana, mentre fugaci bisbigli fondano il dubbio nel visitatore, sull’origine antica o moderna di quel luogo. Poi l’Hortus, presentato dal Rettore come un’installazione di arte contemporanea, composto dalle celebri sculture di Mimmo Palladino, che si incastonano perfettamente nel duecentesco chiostro del convento di San Domenico. La visita prosegue lungo corso Garibaldi, per poi passare negli intricati vicoli del centro storico, in particolare Via Erik Mutarelli e Via Manciotti, location per una nuova e suggestiva performance. Poi l’Arco di Traiano, simbolo visivo di Benevento, Palazzo Paolo V, dove ai visitatori verrà offerta una degustazione di cioccolato e liquore strega che si rivelerà, di lì a poco, una pozione magica per calarsi nella storia del noce magico e delle streghe beneventane. Il percorso si conclude al complesso dell’Arco del Sacramento,

Un appuntamento originale e di forte impatto non solo per cittadini, ma anche per i tanti turisti che decideranno di visitare la città proprio in occasione di questo evento. Le visite si effettuano fino al 24 giugno 2012 nei week-end. Il percorso inizia un’ora dopo il tramonto, con partenze dei gruppi ogni 20 minuti. La durata del percorso è di circa 120 minuti per una passeggiata di circa un chilometro. Si prevede una passeggiata di circa 1 chilometro. Costo della visita: 10 euro. Info e prenotazioni: www.cittaluce.it

