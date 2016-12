In Veneto i capolavori di Lego

La passione per i mattoncini di Lego non è solo un gioco da bambini, ma coinvolge importanti quote di adulti. Tanto che per loro è stato coniato un nome ad hoc: Afol, che significa Adult Fan Of Lego: Per gli appassionati che continuano a giocare con mattoncini e casette anche se gli anni dell'infanzia sono ormai lontani, c'è un raduno importante, l'unico in Italia, intitolato "Brick on the Beach", in programma a Cavallino Tre Porti, in provincia di Venezia, nei giorni 1-2-3 giugno.

Il Brick on the Beach 2012, organizzato da Eventi per il Cavallino, Itlug (Italian Lego Users Group) e "Sleghiamo la Fantasia", prevede varie zone " a tema" dedicate allo svago, capaci di soddisfare ogni gusto e a qualsiasi età. Per i visitatori c'è un'area espositiva di oltre 1000 mq in cui dimostrare il meglio della creatività e della abilità. All'interno dell'area espositiva è presente il più grande GBC, Great Ball Contraption, mai visto in Italia: oltre 10 metri di creazioni meccaniche in grado di spostare come per magia centinaia di palline senza mai fermarsi.

Oltre agli splendidi diorami provenienti dall'Italia e dall'Europa, con riproduzioni in miniatura di città, borghi medievali, ferrovie, ambientazioni Star Wars e mezzi di movimento, esposti in spazi appositamente allestiti presso l'Area Mercato sulla Via Fausta, al Cavallino, la manifestazione permette ai visitatori di partecipare in prima persona, cimentandosi nella creazione di modellini con i Lego. L'Area Duplo è dedicata ai bambini da 0 a 5 anni e propone giochi e costruzioni con i mattoncini di grandi dimensioni, appositamente creati per la sicurezza dei più piccoli.

Nello spazio Lego Games le famiglie o i gruppi di amici potranno sfidarsi in numerosi giochi di ruolo e da tavolo a loro disposizione, mentre nello spazio "Monta & Smonta" i visitatori, dopo aver ammirato le creazioni degli esperti Afol, possono dedicarsi alle costruzioni con i famosi mattoncini scegliendo da un ricco catalogo. C'è poi un'area Cinema, con le avventure dei Ninjago, nuove serie dedicate ai ragazzi di oggi, mentre per le bimbe è possibile scoprire tutte le novità presenti nell'area Friends.