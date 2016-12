Domenica 3 giugno: Venezia in coro

Domenica 3 giugno Venezia vive una giornata di animazione musicale, con concerti di musica polifonica e popolare in diversi momenti e luoghi della città, con animazioni musicali e concerti itineranti tra campi e campielli, proposti da una quarantina di gruppi corali provenienti da tutta Italia. Nel tardo pomeriggio è prevista, a conclusione della giornata, in Campo S. Stefano, un emozionante concerto a cui partecipano tutti i cori presenti in città.

La manifestazione, giunta alla sua 36° edizione, è organizzata da ASAC Veneto ed è forte della folta partecipazione e dell'entusiasmo riscosso nelle edizioni precedenti. La giornata prevede una serie di appuntamenti nelle chiese della città, con concerti offerti dai gruppi corali con repertorio polifonico sacro, d’intesa con la Curia Patriarcale di Venezia. Le chiese coinvolte sono dieci/dodici chiese, tra le più centrali della città e dotate di buona acustica, tra cui S. Alvise, S. Giobbe, S. Silvestro, S. Rocco, S. Stefano, ai Carmini, S. Nicola da Tolentino, S. Salvador, S. Marcuola, S. Maria del Giglio, S. Zaccaria. Durante la mattinata i cori eseguono messe corali e corali-strumentali, alle quali seguono brevi concerti, con la partecipazione da uno a tre complessi per ciascuna chiesa.

I cori con repertorio popolare propongono invece canti e musiche della tradizione popolare in una decina di ambienti assistenziali tra ospedali e case di riposo per anziani, tra cui l'Ospedale G. B. Giustinian, l'Ospedale Fatebenefratelli, l'Ospedale al mare, la Casa di Riposo S. Lorenzo, la Casa di Riposo S. Giovanni e Paolo, la Casa di Riposo S. Maria del Mare, la Casa di Riposo Cardinal Piazza, il Pensionato Cà di Dio, l'Ospedale S. Camillo, l'Istituto Carlo Steeb.

Il programma prevede poi momenti di animazione musicale-corale con i gruppi di musica popolare o di polifonia profana chiamati ad esibirsi in vari momenti di animazione musicale itinerante tra calli e campielli. A chiusura della manifestazione, verso le ore 18, tutti i gruppi musicali confluiscono in Campo S. Stefano per un momento di saluto ed omaggio alla Città per un concerto a cori riuniti, sotto la direzione di Giorgio Susana.

Per informazioni: www.asac-cori.it