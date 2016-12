Nel pallone con Topolino

Tutti in campo sotto la bandiera di Topolino. Il simpatico eroe Disney, infatti, dopo aver legato il suo nome allo sci, alla pallacanestro e al rugby, approda al calcio con il primo "Trofeo Topolino", in calendario da venerdì 1° a domenica 3 giugno in Valle d'Aosta.

La manifestazione, unica nel suo genere, convoglia nella regione alpina centinaia di piccoli atleti delle categorie "Piccoli amici" e "Pulcini", riservate ai bambini nati tra il 2004 e il 2001, e i loro accompagnatori, provenienti da tutta Italia oltre che da Albania, Grecia, Serbia, Finlandia, Croazia, Repubblica Ceca, Ungheria, Francia e Svizzera.

Sono oltre 80 le squadre iscritte e pronte a cimentarsi in tre giorni in partite - a cinque per i nati negli anni 2004 e 2003, a sei per il 2002 e a sette per il 2001 - sui campi di Gressan, Villeneuve, Charvensod, Saint-Christophe e Aosta, sede della finale.

Il clou della manifestazione è a Gressan, località alle porte di Aosta. Nell'area verde di località Les Iles sono allestiti i padiglioni in cui consumare i pasti, pranzo e cena, un percorso enogastronomico e il parco divertimenti intitolato a 'Topolino' a disposizione dei partecipanti per i tre giorni delle partite. A loro sono anche dedicate numerose attività ludiche, spettacoli e animazioni serali. Oltre all'aspetto agonistico, infatti, il 'Trofeo Topolino' rappresenta anche una significativa occasione di confronto, socializzazione e divertimento per bambini e ragazzi di diversa provenienza e cultura, e offre loro il modo di conoscere e apprezzare le numerose attrattive della Valle d'Aosta.

Per informazioni: www.topolinocalcioaosta.it.