Four Seasons Firenze, cuore del Rinascimento

Cosa doveva essere quella Firenze di fine XV secolo,ricca di cultura e florida negli affari. Lorenzo de' Medici, il "Magnifico",. E in quegli anni in città si muovevano Botticelli, Pollaiolo, Verrocchio, Perugino, Ghirlandaio,. Una concentrazione di geni artistici con la quale, in effetti, potevano competere solo quelli del V secolo della Grecia classica.

Già una semplice visita al Four Seasons Hotel Firenze è un'esperienza che riempie gli occhi e il cuore. Basta fare un rapido giro al piano terra dell'hotel per rimanere a bocca aperta ammirando affreschi, stucchi, fregi e bassorilievi che abbracciano almeno tre secoli di storia partendo -ovviamente- dal Rinascimento.

Una visita che non deve per forza coincidere con un soggiorno, perché la struttura si svela anche prendendo... per la gola.

è il gran giorno del brunch, un appuntamento che è entrato nelle abitudini di parecchi fiorentini. La location è Il Palagio, il ristorante del Four Seansons, il regista è Vito Mollica, l'executive chef dell'hotel fresco della prima stella Michelin. Si parla di brunch, ma in realtà siamo di fronte a qualcosa di molto di più invitante, che presenta il meglio che una colazione (all'italiana e all'americana) può offrire, e il meglio del meglio per un pranzo della domenica. Un occhio particolare è riservato alle specialità toscane, ma è un vero trionfo tra carni, pesce, primi, salumi, formaggi e, delizia delle delizie, dolci, che hanno un bel tavolo a loro dedicato. Particolarità non irrilevante, Vito Mollica apre la sua cucina: i piatti caldi vengono serviti dal suo staff tra lentole e fornelli, e difficilmente sfuggirete a una magia proposta dallo chef in persona che nasce... da un uovo.

quando arriva il bel tempo si "allarga" al giardino dove, tra gli aceri multicolore e le azalee, sorge un'altra struttura della quale al Four Seasons vanno fieri, il centro benessere, una struttura di oltre 600 metri quadrati premiata recentemente come una delle migliori d'Italia. Si tratta di una Spa all'insegna della "toscanità", con profumi legati al territorio (ci sono trattamenti all'olio di oliva e al miele, ad esempio), senza però rinunciare a curiose novità, come il lussuoso trattamento viso all'oro. Il Palagio ovviamente è aperto anche gli altri giorni della settimana

Ogni giovedì a partire dalle 19, inoltre, nel raffinato ambiente della Lobby Lounge L'Orangerie, c’è un altro appuntamento diventato anch’esso rito per molti fiorentini. Stiamo parlando del "Metropolitan", la serata-aperitivo che riprenderà il prossimo autunno dopo la pausa estiva.



116 in tutto, 79 nel Palazzo e 37 nel Conventino. Tutte diverse tra di loro, ovviamente, ricavate dai prestigiosi appartamenti che sorgevano in entrambe le strutture. Alcune di esse sono ricchissime di affreschi e fregi, a cui il restauro ha ridato una seconda vita. Al resto ci ha pensato un design negli arredi che ottimamente si sposa con la cornice originaria. Dormire tra quelle mura (su dei materassi da favola) e risvegliarsi in quelle stanze può davvero dare l'illusione, anche solo per un attimo, di vivere e respirare il Rinascimento. E chissà che, affacciandosi alla finestra, non si veda nei giardini la delicata danza delle Grazie resa immortale da Botticelli nella "Primavera"...

quando Bartolomeo Scala, cancelliere presso la Repubblica Fiorentina, acquista un ampio terreno in zona Borgo Pinti, a pochi minuti a piedi dal cuore della città. Qualche anno dopo su quel terreno fa costruire un palazzo, che negli anni passerà ai Medici, alla famiglia della Gherardesca (non a caso la dimora è ancora conosciuta come Palazzo della Gherardesca). La svolta poco meno di dieci anni fa, quando il Four Seasons lo riapre nel 2008 in un complesso che comprende, oltre al Palazzo della Gherardesca, anche il Conventino. Tra le due strutture, un parco di circa quattro ettari e mezzo.